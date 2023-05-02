Гаррі Поттер – один із найулюбленіших персонажів не лише дітей, але й дорослих, однак не варто забувати, що разом із ними у франшизі не менш важливими були Герміона Грейнджер, Рон Візлі, Драко Малфой та багато інших героїв.
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Як зараз виглядають актори "Гаррі Поттера": фотопорівняння
Деніел Редкліфф / Гаррі Поттер
Деніел Редкліфф / People
Руперт Грінт / Рон Візлі
Руперт Грінт / People
Емма Вотсон / Герміона Ґрейнджер
Емма Вотсон / People
Томас Фелтон / Драко Мелфой
Томас Фелтон / People
Бонні Райт / Джіні Візлі
Бонні Райт / People
Метью Льюїс / Невіл Лонґботом
Метью Льюїс / People
Олівер Фелпс / брат Рона Джордж Візлі, Джеймс Фелпс / брат Рона Фред Візлі
Олівер Фелпс і Джеймс Фелпс / People
Еванна Лінч / Луни Лавґуд
Еванна Лінч / People
Альфред Енох / Дін Томас
Альфред Енох / People
Джулі Волтерс / мати Рона Моллі Візлі
Джулі Волтерс / People
Ральф Файнс / Лорд Волдеморт
Ральф Файнс / People
Гелена Бонем Картер / Белатриса Лестранж
Гелена Бонем Картер / People
Меггі Сміт / Мінерва Макґонеґел
Меггі Сміт / People
Алан Рікман / професор зіллєваріння Северус Снейп
Алан Рікман / People
Гаррі Меллінг / Дадлі Дурслі
Гаррі Меллінг / People
Нагадаємо, в якій послідовності виходили фільми франшизи "Гаррі Поттер":
- "Гаррі Поттер і філософський камінь" — 2001 рік.
- "Гаррі Поттер і таємна кімната" — 2002 рік.
- "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" — 2004 рік.
- "Гаррі Поттер і Келих вогню" — 2005 рік.
- "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" — 2007 рік.
- "Гаррі Поттер і напівкровний Принц" — 2009 рік.
- "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1" — 2010 рік.
- "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" — 2011 рік.