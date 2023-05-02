Гаррі Поттер – один із найулюбленіших персонажів не лише дітей, але й дорослих, однак не варто забувати, що разом із ними у франшизі не менш важливими були Герміона Грейнджер, Рон Візлі, Драко Малфой та багато інших героїв.

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Як зараз виглядають актори "Гаррі Поттера": фотопорівняння

Деніел Редкліфф / Гаррі Поттер


Деніел Редкліфф / People

Руперт Грінт / Рон Візлі


Руперт Грінт / People

Емма Вотсон / Герміона Ґрейнджер


Емма Вотсон / People

Томас Фелтон / Драко Мелфой


Томас Фелтон / People

Бонні Райт / Джіні Візлі


Бонні Райт / People

Метью Льюїс / Невіл Лонґботом


Метью Льюїс / People

Олівер Фелпс / брат Рона Джордж Візлі, Джеймс Фелпс / брат Рона Фред Візлі


Олівер Фелпс і Джеймс Фелпс / People

Еванна Лінч / Луни Лавґуд


Еванна Лінч / People

Альфред Енох / Дін Томас


Альфред Енох / People

Джулі Волтерс / мати Рона Моллі Візлі


Джулі Волтерс / People

Ральф Файнс / Лорд Волдеморт


Ральф Файнс / People

Гелена Бонем Картер / Белатриса Лестранж


Гелена Бонем Картер / People

Меггі Сміт / Мінерва Макґонеґел


Меггі Сміт / People

Алан Рікман / професор зіллєваріння Северус Снейп


Алан Рікман / People

Гаррі Меллінг / Дадлі Дурслі


Гаррі Меллінг / People

Нагадаємо, в якій послідовності виходили фільми франшизи "Гаррі Поттер":

  • "Гаррі Поттер і філософський камінь" — 2001 рік.
  • "Гаррі Поттер і таємна кімната" — 2002 рік.
  • "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" — 2004 рік.
  • "Гаррі Поттер і Келих вогню" — 2005 рік.
  • "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" — 2007 рік.
  • "Гаррі Поттер і напівкровний Принц" — 2009 рік.
  • "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1" — 2010 рік.
  • "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" — 2011 рік.