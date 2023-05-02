Как сейчас выглядят актеры "Гарри Поттера": некоторых не узнать

2 мая 2023, 17:48
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2 мая – Международный день Гарри Поттера. Серия книг и фильмов о маге Гарри Поттере стала популярной среди миллионов поклонников. Его мужество, смелая борьба со злом и верность друзьям не могут оставить равнодушным ни одного человека. Если вы тоже любите эту франшизу, предлагаем посмотреть, как выглядят актеры из "Гарри Поттера" сейчас.

Гарри Поттер – один из самых любимых персонажей не только детей, но и взрослых, однако не стоит забывать, что вместе с ними во франшизе не менее важны Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Драко Малфой и многие другие герои.

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Как сейчас выглядят актеры "Гарри Поттера": фотосравнение

Дэниел Рэдклифф / Гарри Поттер


Дэниел Рэдклифф / People

Руперт Гринт / Рон Уизли


Руперт Гринт / People

Эмма Уотсон / Гермиона Грейнджер


Эмма Уотсон / People

Томас Фелтон / Драко Малфой


Томас Фелтон / People

Бонни Райт / Джинни Уизли


Бонни Райт / People

Мэтью Льюис / Невилл Лонгботтом


Мэтью Льюис / People

Оливер Фелпс / брат Рона Джордж Уизли, Джеймс Фелпс / брат Рона Фред Уизли


Оливер Фелпс и Джеймс Фелпс / People

Эванна Линч / Луны Лавгуд


Эванна Линч / People

Альфред Енох / Дин Томас


Альфред Енох / People

Джули Уолтерс / мать Рона Молли Уизли


Джули Уолтерс / People

Ральф Файнс / Лорд Волдеморт


Ральф Файнс / People

Гелена Бонэм Картер / Беллатриса Лестранж


Гелена Бонэм Картер / People

Мэгги Смит / Минерва МакГонагалл


Мэгги Смит / People

Алан Рикман / профессор злеварения Северус Снейп


Алан Рикман / People

Гарри Меллинг / Дадли Дурсли


Гарри Меллинг / People

Напомним, в какой последовательности выходили фильмы франшизы "Гарри Поттер":

  • "Гарри Поттер и философский камень" – 2001 год.
  • "Гарри Поттер и тайная комната" – 2002 год.
  • "Гарри Поттер и узник Азкабана" – 2004 год.
  • "Гарри Поттер и Бокал огня" – 2005 год.
  • "Гарри Поттер и Орден Феникса" – 2007 год.
  • "Гарри Поттер и полукровный Принц" – 2009 год.
  • "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 1" – 2010 год.
  • "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2" – 2011 год.

Автор: Наталія Гулій