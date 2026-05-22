Вы не знали, что они там снимались: актеры "Гарри Поттера", которых трудно узнать в других фильмах

Очевидно, что актеры не стоят на месте после успешных ролей в других фильмах. Они продолжают наполнять свою фильмографию. И они настолько умело превращаются в роли, что зрители не всегда узнают актеров в новых образах.

Поскольку вскоре выйдет первый сезон сериала о "Гарри Поттере," то 24 Канал покажет, в каких героев перевоплощались звезды франшизы фильмов.

Может заинтересовать Что посмотреть вечером, когда хочется расслабиться после работы

Министр магии стал Дэйви Джонсом

Кто бы мог подумать, что один из героев "Гарри Поттера", которого показывали как политика в классическом костюме, станет уродливым чудовищем в "Пиратах Карибского моря".

Гилдеройт Локарт стал Эркюлем Пуаро

Хогвартский профессор, который проявил всю свою трусость, вдруг стал одним из лучших детективов "Убийства в "Восточном экспрессе"".

Ксенофилиус Лавгуд стал Отто Хайтауэром

Отец Луны, который даже решился на измену главных героев – Гарри, Гермиону и Рона, чтобы спасти единственную дочь. Но это не помешало стать ему героем "Дома драконов", где он проявил незаурядную хитрость и желание власти.

Профессор Трелони стала Агатой Тарнчбул

Чудаковатую профессоршу, которая вела уроки предсказания для учеников школы магии, трудно было узнать в мюзикле "Матильда", где она совсем не похожа на ту трепетную женщину, которую привыкли видеть фаны франшизы.

Оливандер стал Канцлером Сатлером

Кто бы мог подумать, что постаревший продавец волшебных палочек сможет так искусно превратиться в главного антагониста фильма-антиутопии "V – означает вендетта".

Нарцисса Малфой стала Клэр Даулинг

Мать Драко, которая очень волновалась за жизнь сына, могла перевоплотиться в любую роль, ведь ее актерский талант действительно был невероятен. Мы вспомнили, что она сыграла одну из ролей в фильме "007: Координаты "Скайфол"", однако ее лучшая роль, пожалуй, была именно в "Острых козырьках".

Кто из актеров "Гарри Поттера" сыграл в "Бриджертонах"?