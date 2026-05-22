Оскільки незабаром вийде перший сезон серіалу про "Гаррі Поттера," то 24 Канал покаже, у яких героїв перевтілювались зірки франшизи фільмів.

Міністр магії став Дейві Джонсом

Хто б міг подумати, що один із героїв "Гаррі Поттера", якого показували як політика у класичному костюмі, стане потворним чудовиськом у "Піратах Карибського моря".

Гілдеройт Локарт став Еркюлем Пуаро

Гогвортський професор, який проявив усю свою боягузливість, раптом став одним із найкращих детективів "Вбивста у "Східному експресі"".

Ксенофіліус Лавґвуд став Отто Гайтауером

Батько Луни, який навіть наважився на зраду головних героїв – Гаррі, Герміону та Рона, щоб врятувати єдину доньку. Та це не завадило стати йому героєм "Дому драконів", де він проявив неабияку хитрість і бажання влади.

Професорка Трелоні стала Агатою Тарнчбул

Дивакувату професорку, яка вела уроки віщування для учнів школи магії, важко було впізнати у мюзиклі "Матільда", де вона зовсім не схожа на ту трепетливу жінку, яку звикли бачити фани франшизи.

Олівандер став Канцлером Сатлером

Хто б міг подумати, що пристаркуватий продавець чарівних паличок зможе так майстерно перетворитись на головного антагоніста фільма-антиутопії "V – означає вендетта".

Нарциса Малфой стала Клер Даулінг

Мати Драко, яка страшенно хвилювала за життя сина, могла перевтілитись у будь-яку роль, адже її акторський талант справді був неймовірний. Ми згадали, що він зіграла одну з ролей у фільмі "007: Координати "Скайфол"", однак її найкраща роль, мабуть, була саме у "Гострих картузах".

