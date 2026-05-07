Кто-то открывал для себя малоизвестные факты о фильмах франшизы, а кто-то пересматривал любимые части. Между тем семья Уизли – точнее актеры, которые воплотили ее на экране, – воссоединились, чтобы отпраздновать 25-летие с момента выхода первого фильма. Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице Harry Potter.

Семья Уизли снова вместе: как актеры объединились через 25 лет после премьеры "Гарри Поттера"?

Актеры Бонни Райт, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс и Марк Уильямс собрались во время тура студии Warner Bros. в Лондоне. Они вместе отпраздновали 25 лет с момента выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень" и даже воссоздали легендарные позы из фильма.

Вот как изменились любимые актеры за эти годы:



Семья Уизли в 2001 и 2026 годах / Коллаж Нового канала

Как будет выглядеть рыжеволосая семья Уизли в сериале "Гарри Поттер"?

Сейчас идет активная работа над сериалом "Гарри Поттер", премьера которого запланирована на Рождество. В частности, создатели уже официально подтвердили, что проект продлен на второй сезон. Об этом сообщило издание BBC.

Кроме того, в августе HBO впервые показала, как будет выглядеть рыжеволосая семья Уизли в новом сериале.

Вместе с нашим Аластером Стаутом в роли Рона Уизли мы рады приветствовать Тристана Харланда в роли Фреда Уизли, Габриэля Харланда в роли Джорджа Уизли, Руари Спунера в роли Перси Уизли и Грейси Кокрейн в роли Джинни Уизли в оригинальном сериале. Чарли сейчас в Румынии, но скоро присоединится к нам,

– говорится в публикации.

Компания HBO постепенно будет открывать все больше деталей о сериале, который с нетерпением ждут зрители.