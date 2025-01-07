От главного героя до загадочных злодеев – каждый актер, сыгравший свою роль в этом драматическом шоу, имеет свою историю вне экранов. Узнайте, как выглядят персонажи "Игры в кальмара" без своих костюмов и масок, и как их обычная внешность отличается от образов, которые они создали на экране.

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Как выглядят актеры "Игры в кальмара" в реальной жизни

Ли Чон Че

Актер Ли Чон Че получил международную известность благодаря своей главной роли в популярном южнокорейском сериале "Игра в кальмара". Его персонаж, Сон Ги Хун – главный герой, который участвует в смертельной игре на выживание, стал символом борьбы за жизнь и надежду среди ужасных обстоятельств.

Пак Хэ Су

Пак Хе Су – южнокорейский актер, который получил широкую известность благодаря своей роли инвестора, по имени Чо Сан У (игрок № 218) в сериале "Игра в кальмара". В этом сериале он сыграл одного из ключевых персонажей, который участвует в смертельных играх на выживание вместе с другими участниками.

Его исполнение роли Чо Сан У в "Игре в кальмара" показало большой актерский диапазон, ведь Пак Хэ Су удачно передал все внутренние конфликты и моральные дилеммы своего персонажа.

Чон Юнг

Корейская актриса Чон Хо Йон получила мировую известность благодаря своей яркой и эмоционально насыщенной роли в сериале "Игра в кальмара". Она сыграла персонажа Сео Хе, одну из участниц смертельных игр на выживание, чья история привлекла внимание зрителей благодаря глубокому переживанию сложных эмоций и трудных решений в напряженных условиях игры. Чон Хо Йон отлично передала внутреннюю борьбу своего персонажа, что стало одной из причин, почему ее выступление получило высокую оценку как в Корее, так и за пределами страны.

После выхода сериала актриса набрала невероятную популярность, и ее карьера получила значительный импульс. Чон Хо Йон стала не только одной из самых обсуждаемых звезд в азиатском кинематографе, но и открыла новые возможности для работы в Голливуде.

Ким Чжу Рён

Ким Чжу Рён, корейская актриса, получила известность благодаря своей роли в сериале "Игра в кальмара", где она исполнила персонажа хитрой и болтливой женщины, которая называет себя бедной матерью-одиночкой. Этот персонаж быстро стал одним из самых запоминающихся в сериале благодаря своей манипулятивной природе и способности вызывать у зрителей как сочувствие, так и раздражение. Ким Чжу Рён удачно передала все противоречивые черты своего героя, что добавило глубины и сложности ее роли в сериале.

Актриса имеет огромный опыт в кинематографе, ведь она занимается актерской деятельностью с 2000 года. За это время Ким Чжу Рен снялась в десятках фильмов и сериалов, получив репутацию талантливой и разноплановой актрисы, способной выполнять различные роли.

Сейчас на Netflix можно посмотреть уже 2 сезон сериала "Игра в кальмара". Поэтому самое время создать себе вечер кино и релакса.