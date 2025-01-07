Від головного героя до загадкових лиходіїв – кожен актор, який зіграв свою роль у цьому драматичному шоу, має свою історію поза екранами. Дізнайтеся, як виглядають персонажі "Гри в кальмара" без своїх костюмів і масок, та як їхня звичайна зовнішність відрізняється від образів, які вони створили на екрані.

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Як виглядають актори "Гри в кальмара" в реальному житті

Лі Чон Чe

Актор Лі Чон Че здобув міжнародну відомість завдяки своїй головній ролі у популярному південнокорейському серіалі "Гра в кальмара". Його персонаж, Сон Ґі Хун – головний герой, який бере участь у смертельній грі на виживання, став символом боротьби за життя та надію серед жахливих обставин.

Пaк Хе Су

Пак Хе Су – південнокорейський актор, який здобув широку популярність завдяки своїй ролі інвестора, на ім'я Чо Сан У (гравець № 218) у серіалі "Гра в кальмара". У цьому серіалі він зіграв одного з ключових персонажів, який бере участь у смертельних іграх на виживання разом з іншими учасниками.

Його виконання ролі Чо Сан У в "Грі в кальмара" показало великий акторський діапазон, адже Пак Хе Су вдало передав всі внутрішні конфлікти та моральні дилеми свого персонажа.

Чон Юнг

Корейська акторка Чон Хо Йон здобула світову популярність завдяки своїй яскравій та емоційно насиченій ролі у серіалі "Гра в кальмара". Вона зіграла персонажа Сео Хє, одну з учасниць смертельних ігор на виживання, чия історія привернула увагу глядачів завдяки глибокому переживанню складних емоцій та важких рішень у напружених умовах гри. Чон Хо Йон відмінно передала внутрішню боротьбу свого персонажа, що стало однією з причин, чому її виступ отримав високу оцінку як у Кореї, так і за межами країни.

Після виходу серіалу акторка набрала неймовірну популярність, і її кар'єра отримала значний імпульс. Чон Хо Йон стала не лише однією з найбільш обговорюваних зірок в азійському кінематографі, але й відкрила нові можливості для роботи в Голлівуді.

Кім Чжу Рьон

Кім Чжу Рьон, корейська акторка, здобула популярність завдяки своїй ролі в серіалі "Гра в кальмара", де вона виконала персонажа хитрої і балакучої жінки, яка називає себе бідною матір'ю-одиначкою. Цей персонаж швидко став одним з найбільш запам'ятовуваних у серіалі завдяки своїй маніпулятивній природі та здатності викликати у глядачів як співчуття, так і роздратування. Кім Чжу Рьон вдало передала всі суперечливі риси свого героя, що додало глибини та складності її ролі в серіалі.

Акторка має величезний досвід у кінематографі, адже вона займається акторською діяльністю з 2000 року. За цей час Кім Чжу Рьон знялася в десятках фільмів та серіалів, здобувши репутацію талановитої та різнопланової актриси, здатної виконувати різноманітні ролі.

Зараз на Netflix можна подивитись уже 2 сезон серіалу "Гра в кальмара". Тому саме час створити собі вечір кіно та релаксу.