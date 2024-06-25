4 украинских актера, которые оказались предателями

Большая война, которую ведет Россия, наконец показала актеров с украинскими корнями, которые не имеют сознательной гражданской позиции. Эти люди выбрали жизнь в России ради карьеры и личных амбиций, пренебрегая своим украинским происхождением и ценностями.

И пока российские ракеты разрушают гражданские украинские города, эти "звезды" продолжают ходить на красные дорожки, участвовать в светских мероприятиях и наслаждаться жизнью в роскоши. В материале Кино 24, узнайте, кто из предателей попал в этот список.

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Антонина Паперная

Несмотря на то, что родители Антонины находятся в Украине и активно поддерживают Вооруженные Силы Украины, сама Паперная выбрала жизнь в России и даже продолжает сниматься в российских сериалах. Она замужем за россиянином и ведет жизнь в стране, которая ведет агрессивную войну против ее Родины.

Мама Антонины рассказывает, что девушка все же волнуется за события в Украине. Однако складывается впечатление, что она не до конца понимает масштаб и глубину трагедии, которую переживает украинский народ сегодня.



Антонина Паперная с Ольгой Сумской / Фото из инстаграма актрисы

Лиза Василенко

Эта актриса получила известность благодаря сериалу "Школа". Она имела немало поклонников в Украине, однако все изменилось после того, как она выехала в Россию и сделала оскорбительные заявления об украинцах. Ее слова вызвали возмущение среди украинской аудитории, и многие ее поклонники отвернулись от нее.

С началом большой войны актриса Лиза Василенко сбежала из России и публично извинялась перед украинскими поклонниками, пытаясь восстановить свою репутацию и вернуть доверие. Однако, ее дальнейшие действия свидетельствуют об обратном.

Сегодня Лиза Василенко встречается с российским рэпером Моргенштерном и записывает видео под российские песни, что говорит о ее пророссийской позиции. Такие действия вызывают возмущение и разочарование среди украинцев, которые считают ее предательницей.

Галина Безрук

Галина Безрук, родом из Краматорска, получила известность как финалистка шоу "Голос страны". Она также снялась в нескольких украинских сериалах, таких как "Слуга народа", "Последний москаль" и "Домик на счастье". Ее карьера в Украине была успешной, и она имела большую аудиторию поклонников.

Однако актриса приняла решение переехать в Россию. Она избегает обсуждения событий в Украине, или комментирует их очень лаконично и абстрактно, защищая свою позицию. Сейчас предательница активно участвует в российских фильмах и сериалах, работая вместе с российскими коллегами.

В одном из интервью Безрук объяснила свое решение так: "Я даже не понимаю, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, вполне понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок – какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Ближайших мне людей – себя и семью".

Оксана Байрак

Актриса и режиссер, рожденная в Крыму, с самого начала своей карьеры демонстрировала пророссийские настроения и стремление размывать границы между Украиной и Россией. Она открыто осуждала Майдан и заявляла, что "украинская армия уничтожает своих людей на Донбассе".



Оксана Байрак / Фото из инстаграма режиссера

После оккупации Крыма Оксана Байрак решила переехать в Россию. Во время большой войны она утверждала, что живет в Одессе, и называла "крысами" тех, кто сбежал из Украины. Однако впоследствии она начала публиковать фотографии из России, будто ничего не произошло. Оказалось, что Байрак начала работать над мелодрамой в России под псевдонимом Фрося Касьян.