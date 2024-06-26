О конфликте стало известно из сети. Как говорит Вячеслав, на сегодня не удалось урегулировать эту ситуацию.

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Вячеслав Хостикоев о конфликте с Ольгой Сумской

В программе "ЖВЛ представляет" Вячеслав Хостикоев признался, что урегулировать отношения с Ольгой Сумской не удалось. Он отметил, что обе стороны просто не желают встречаться и делать что-то для достижения взаимопонимания.

Если где-то в будущем мы сможем к чему-то дойти, к какому-то миру, как-то объясниться, было бы неплохо. Для меня это уже так не болит, потому что я просто это принял. Оно просто так должно быть. Не слышим друг друга и не хотим понимать. Каждый остался при своем мнении. Я думаю, что пусть оно остается так, как есть,

– поделился актер.

Интервью Вячеслава Хостикоева: смотрите видео онлайн

Хостикоев отметил, что уже отпустил эту ситуацию и не чувствует боли от конфликта, но он был бы рад, если в будущем им удастся найти общий язык.

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Ольга Сумская раскритиковала своего племянника Вячеслава Хостикоева.

Сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева дал интервью ведущему Ростиславу Калацинскому. Там Хостикоев рассказал, что его двоюродная сестра Антонина Паперная, дочь Ольги Сумской, не общается с ним с 24 февраля 2022 года, а также осудил ее позицию. Актер припомнил, что в начале полномасштабного вторжения Паперная не приехала на похороны бабушки.

"Отвратительное уродство!" – подписала Сумская скриншот из интервью.

Ольга опровергла слова Хостикоева, подчеркнув, что Антонина была на похоронах бабушки онлайн.