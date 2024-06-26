Про конфлікт стало відомо із мережі. Як каже В'ячеслав, на сьогодні не вдалося врегулювати цю ситуацію.

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В'ячеслав Хостікоєв про конфлікт з Ольгою Сумською

У програмі "ЖВЛ представляє" В'ячеслав Хостікоєв зізнався, що врегулювати стосунки з Ольгою Сумською не вдалося. Він зазначив, що обидві сторони просто не бажають зустрічатися та робити щось для досягнення порозуміння.

Якщо десь у майбутньому ми зможемо до чогось дійти, до якогось миру, якось порозумітися, було б непогано. Для мене це вже так не болить, бо я просто це прийняв. Воно просто так має бути. Не чуємо одне одного і не хочемо розуміти. Кожен залишився при своїй думці. Я гадаю, що хай воно залишається так, як є,

– поділився актор.

Інтерв'ю В'ячеслава Хостікоєва: дивіться відео онлайн

Хостікоєв відмітив, що вже відпустив цю ситуацію і не відчуває болю від конфлікту, але він був би радий, якщо у майбутньому їм вдасться знайти спільну мову.

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Ольга Сумська розкритикувала свого племінника В'ячеслава Хостікоєва.

Син Наталі Сумської та Анатолія Хостікоєва дав інтерв'ю ведучому Ростиславу Калацинському. Там Хостікоєв розповів, що його двоюрідна сестра Антоніна Паперна, дочка Ольги Сумської, не спілкується з ним з 24 лютого 2022 року, а також засудив її позицію. Актор пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення Паперна не приїхала на похорон бабусі.

"Огидна потвора!" – підписала Сумська скриншот з інтерв'ю.

Ольга заперечила слова Хостікоєва, наголосивши, що Антоніна була на похороні бабусі онлайн.