В предыдущей подборке мы рассказывали о голливудских актерах, которым не понадобилось образование для того, чтобы стать звездами. Теперь же Кино 24 расскажет об украинских звездах без актерского образования, которые сыграли в кино.

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Надя Дорофеева

Популярная певица в свое время работала с Владимиром Зеленским. Это произошло, когда артистка получила роль в фильме "Я, ты, он, она". Надя Дорофеева сыграла в семейной ленте Елену. В общем кино рассказывает о двух супружеских парах, которые почувствовали все сложности отношений.

"Я, ты, он, она": смотрите трейлер

Тина Кароль

В начале своей карьеры артистка играла в киевском Молодежном театре. Она имела несколько эпизодических ролей в кино: это сериалы "Папик", "Большие Вуйки 2", фильмы "Танго любви", "Звездные каникулы". Тина Кароль также сыграла главную роль в короткометражном фильме "Бывшие", где предстала в необычном образе.



Тина Кароль в фильме "Бывшие" / Кадр из фильма

Дзидзьо

Михаил Хома не просто сыграл роль в фильме, но и был автором идеи, продюсером и сценаристом. Его первая лента – это "DZIDZIO Контрабас". Также Дзидзьо сыграл в фильме "DZIDZIO Первый раз" и сериале "Отмороженный".

DZIDZIO "Контрабас": смотрите трейлер онлайн

Маша Ефросинина

Телеведущая продемонстрировала свои актерские умения в семейной комедии "Приключения S Николая", где сыграла маму. Маша Ефросинина воплотила роль модельера, которая осталась не слишком довольна тем, что ее муж захотел поехать в село в Карпатах зимой.

"Приключения S Николая": смотрите трейлер онлайн

Мишель Андраде

Певица боливийского происхождения снялась в нескольких лентах: "Продюсер", "Гаджьо", "Ночь святого Валентина". И Мишель Андраде также сыграла роль в популярном сериале "Корона" на Netflix. Ей досталась роль горничной на яхте египетского миллиардера, где отдыхала принцесса Диана.

"Корона": смотрите трейлер

Съемки этого эпизода прошли на острове Майорка. Певица была поражена, как с ней взаимодействовала команда несмотря на, казалось бы, небольшую роль.