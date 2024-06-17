Некоторые люди становятся прирожденными актерами, даже не имея специализированного образования. Они доказали, что могут стать суперзвездами Голливуда даже без курсов актерского мастерства, передает Кино 24.

К слову Дуэйн Джонсон травмировался на съемках фильма, где сыграет с абсолютным чемпионом Усиком

Том Круз

Знаменитый актер сначала мечтал стать священником. Впервые он сыграл в импровизированном спектакле в начальной школе. После еще одной роли в школьном спектакле Круз увлекся актерским мастерством и поехал в Нью-Йорк, а затем в Лос-Анджелес, где попал на первые пробы. Его дебют состоялся в романтической драме 1981 года "Бесконечная любовь".

Джонни Депп

Джонни Депп был замкнутым и чудаковатым ребенком, о чем сам открыто говорил. Он скорее мечтал о карьере музыканта. В 20-летнем возрасте мужчина женился, однако новосозданная семья выживала на небольшую зарплату продавца.

Через год жена познакомила его с Николасом Кейджем, а тот увидел в Джонни потенциал. Он познакомил Деппа с голливудским агентом: так актер получил первую роль в кино в фильме ужасов "Кошмар на улице Вязов".

Джейсон Стейтем

Джейсон был дайвером в сборной Британии, работал фотомоделью и продавцом на черном рынке. Владелец фирмы, которую рекламировал юноша, стал продюсером кино Гая Ричи "Карты, деньги и два ствола".

Он предложил Ричи взять на одну из ролей Джейсона. Тот заинтересовался предложением, а на пробах предложил Стейтему убедить его приобрести гарнитур поддельных драгоценностей. Ему удалось: так актер получил свою первую роль.

Брэд Питт

Брэд Питт учился в университете, однако изучал там журналистику. Лишь иногда он снимался в спектаклях. За месяц до завершения обучения Брэд бросил его и уехал в Лос-Анджелес, чтобы посвятить жизнь актерской карьере.

Он обманывал родителей, что учится дизайну, а на самом деле ходил на прослушивание. Его первые роли были на телевидении в основном благодаря внешности. Настоящий кинодебют состоялся в фильме 1989 года "Острый класс".

Джим Керри

Артист имел непростое детство, ведь жил в фургоне и бросил школу, чтобы прокормить семью. Он обожал выступать перед публикой ребенком, а потому вернулся к этой сфере, когда его родные стали на ноги. Он начал заниматься стендапом, впоследствии переехал в Лос-Анджелес.

Он подружился с певицей Линдой Ронстандт, которая помогла ему пробиться в Голливуд. В 1983 году состоялся его дебют в фильме "Резиновое лицо". В апреле 2022 года Джим Керри заявил, что будет завершать актерскую карьеру.