Деякі люди стають природженими акторами, навіть не маючи спеціалізованої освіти. Вони довели, що можуть стати суперзірками Голлівуду навіть без курсів акторської майстерності, передає Кіно 24.

До слова Двейн Джонсон травмувався на зйомках фільму, де зіграє з абсолютним чемпіоном Усиком

Том Круз

Знаменитий актор спершу мріяв стати священником. Вперше він зіграв в імпровізованій виставі у початковій школі. Після ще однієї ролі у шкільній виставі Круз захопився акторською майстерністю та поїхав до Нью-Йорка, а згодом до Лос-Анджелеса, де потрапив на перші проби. Його дебют відбувся у романтичній драмі 1981 року "Нескінченне кохання".

Джонні Депп

Джонні Депп був замкнутою та дивакуватою дитиною, про що сам відкрито говорив. Він швидше мріяв про кар'єру музиканта. У 20-річному віці чоловік одружився, однак новостворена сім'я виживала на невелику зарплатню продавця.

Через рік дружина познайомила його з Ніколасом Кейджем, а той побачив у Джонні потенціал. Він познайомив Деппа з голлівудським агентом: так актор отримав першу роль у кіно у фільмі жахів "Кошмар на вулиці В'язів".

Джейсон Стейтем

Джейсон був дайвером у збірній Британії, працював фотомоделлю й продавцем на чорному ринку. Власник фірми, яку рекламував юнак, став продюсером кіно Гая Річі "Карти, гроші й два стволи".

Він запропонував Річі взяти на одну з ролей Джейсона. Той зацікавився пропозицією, а на пробах запропонував Стейтему переконати його придбати гарнітур підроблених коштовностей. Йому вдалося: так актор отримав свою першу роль.

Бред Пітт

Бред Пітт навчався в університеті, однак вивчав там журналістику. Лише інколи він знімався у виставах. За місяць до завершення навчання Бред кинув його та поїхав до Лос-Анджелеса, щоб присвятити життя акторській кар'єрі.

Він обманював батьків, що навчається дизайну, а насправді ходив на прослуховування. Його перші ролі були на телебаченні здебільшого завдяки зовнішності. Справжній кінодебют відбувся у фільмі 1989 року "Гострий клас".

Джим Керрі

Артист мав непросте дитинство, адже жив у фургоні та кинув школу, щоб прогодувати сім'ю. Він обожнював виступати перед публікою дитиною, а тому повернувся до цієї сфери, коли його рідні стали на ноги. Він почав займатися стендапом, згодом переїхав до Лос-Анджелеса.

Він подружився зі співачкою Ліндою Ронстандт, яка допомогла йому пробитися в Голлівуд. У 1983 році відбувся його дебют у фільмі "Гумове обличчя". У квітні 2022 року Джим Керрі заявив, що завершуватиме акторську кар'єру.