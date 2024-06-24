У попередній добірці ми розповідали про голлівудських акторів, яким не знадобилась освіта для того, щоб стати зірками. Тепер же Кіно 24 розповість про українських зірок без акторської освіти, які зіграли у кіно.

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Надя Дорофєєва

Популярна співачка свого часу працювала з Володимиром Зеленським. Це сталося, коли артистка отримала роль у фільмі "Я, ти, він, вона". Надя Дорофєєва зіграла у сімейній стрічці Олену. Загалом кіно розповідає про дві подружні пари, які відчули всі складнощі стосунків.

"Я, ти, він, вона": дивіться трейлер

Тіна Кароль

На початку своєї кар'єри артистка грала у київському Молодіжному театрі. Вона мала кілька епізодичних ролей у кіно: це серіали "Папік", "Великі Вуйки 2", фільми "Танго кохання", "Зоряні канікули". Тіна Кароль також зіграла головну роль у короткометражному фільмі "Колишні", де постала у незвичному образі.



Тіна Кароль у фільмі "Колишні" / Кадр з фільму

Дзідзьо

Михайло Хома не просто зіграв роль у фільмі, але й був автором ідеї, продюсером і сценаристом. Його перша стрічка – це "DZIDZIO Контрабас". Також Дзідзьо зіграв у фільмі "DZIDZIO Перший раз" та серіалі "Відморожений".

DZIDZIO "Контрабас": дивіться трейлер онлайн

Маша Єфросиніна

Телеведуча продемонструвала свої акторські вміння у сімейній комедії "Пригоди S Миколая", де зіграла маму. Маша Єфросиніна втілила роль модельєрки, яка залишилась не надто задоволеною тим, що її чоловік захотів поїхати в село у Карпатах взимку.

"Пригоди S Миколая": дивіться трейлер онлайн

Мішель Андраде

Співачка болівійського походження знялась у кількох стрічках: "Продюсер", "Гаджьо", "Ніч святого Валентина". Та Мішель Андраде також зіграла роль у популярному серіалі "Корона" на Netflix. Їй дісталась роль покоївки на яхті єгипетського мільярдера, де відпочивала принцеса Діана.

"Корона": дивіться трейлер

Знімання цього епізоду пройшли на острові Майорка. Співачка була вражена, як з нею взаємодіяла команда попри, здавалося б, невелику роль.