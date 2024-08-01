5 знаменитых актеров, которые женились рекордное количество раз

Часто бывает так, что людям не удается найти любовь всей своей жизни с первой попытки. Поэтому они женятся несколько раз, надеясь, что следующий брак станет "тем самым" идеальным союзом.

Это особенно часто встречается среди известных людей, чья личная жизнь постоянно находится под пристальным оком общественности. Мы подготовили список актеров, которые имели рекордное количество браков. В материале Кино 24 вы сможете узнать, кто из них возглавляет этот рейтинг и кто вошел в подборку.

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Ларри Кинг – 8 браков

Ларри известен своей страстью к официальным отношениям. Мужчина был в браке восемь раз. Он получил репутацию любвеобильного мужчины, который неоднократно пытался найти свою настоящую любовь. Впервые Ларри женился в возрасте 19 лет, но этот брак продлился всего год. Несмотря на многочисленные попытки, Ларри продолжал искать ту, с которой он мог бы провести свою жизнь.

Сердце звезды американского телевидения в конце концов покорила телеведущая Шон Савтвик. Их брак продлился до самой смерти Ларри, и именно с ней он обрел стабильность и гармонию, которые так долго искал.

Микки Руни – 8 браков

Американскому актеру понадобилось восемь браков, чтобы найти свою единственную избранницу. Впервые он женился в возрасте 21 года на Аве Гарднер, однако их союз продлился всего год. Следующие три брака Микки также оказались непродолжительными и завершались разводами.

Со своей четвертой женой, которая подарила ему четверых детей, актер прожил почти восемь лет. К сожалению, их отношения закончились трагически: возлюбленную Микки убил приятель семьи, с которым она имела романтическую связь. После этого Микки еще трижды женился, но и эти браки не были долговечными.

Наконец, в 1975 году, Микки женился на Джен Чемберлин. Их брак оказался самым крепким, и они оставались вместе вплоть до смерти актера. Джен стала той женщиной, с которой Микки обрел покой и счастье на склоне своей жизни.

Ричард Прайор – 7 браков

Комик, актер и сценарист Ричард Прайор имел насыщенную личную жизнь, женившись на пяти разных женщинах на протяжении своей жизни. Интересно, что двое из них оказались настолько важными в его жизни, что он женился на каждой из них дважды.

Несмотря на то, что его браки часто заканчивались разводами, Ричард Прайор оставался неутомимым в своих поисках любви и человеческой близости.

Мартин Скорсезе – 6 браков

Знаменитый режиссер Мартин Скорсезе имеет за плечами пять браков, четыре из которых завершились разводами. Несмотря на вызовы в личной жизни, он воспитывает трех дочерей, рожденных от первой, второй и пятой жен. Каждый из этих браков внес свой вклад в его жизнь, оставляя важные воспоминания и уроки.

С 1999 года Скорсезе находится в официальном браке с Хелен Моррис, которая является редактором книг и телепродюсером. Их союз стал самым стабильным и самым длительным для режиссера, предоставляя ему поддержку и спокойствие в поздние годы. Они вместе уже более двух десятилетий, и эта пара продолжает наслаждаться своей совместной жизнью.

Билли Боб Торнтон – 6 браков

Американскому актеру понадобилось шесть браков, чтобы найти ту единственную возлюбленную. Однако ни один из этих браков не продлился долго. Среди его жен были известные личности, такие как актрисы Тони Лоуренс, Синда Уильямс и модель Риетра Торнтон.

Даже звезда Голливуда Анджелина Джоли попала в любовные сети Билли. Их брак, начавшийся в 2000 году, завершился уже через три года в 2003 году. Несмотря на короткую продолжительность этих отношений, каждый из них оставил свой след в жизни актера.