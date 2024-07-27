Такие жертвы часто являются необходимой частью актерской профессии. Они позволяют актерам глубже погрузиться в образ своего персонажа, почувствовать его на себе и тем самым убедительно передать его на экране.

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Актеры, которые пожертвовали своей внешностью ради роли

Томас Сангстер – "Смерть супергероя"

Ирландская драма "Смерть супергероя" рассказывает трогательную историю 15-летнего подростка Дональда Кларка, который борется со смертельным заболеванием. Актеру Томасу Броди-Сангстеру, исполнившему эту роль, пришлось идти на существенные изменения в своем внешнем виде. Для более глубокого погружения в образ Дональда, ему сделали лысину и полностью побрили брови. Эти изменения помогли актеру лучше передать эмоциональное состояние и физические испытания, с которыми сталкивается его персонаж, на экране.

"Смерть супергероя": смотрите онлайн трейлер фильма

Николь Кидман – "Время возмездия"

В фильме "Время возмездия" Николь Кидман сыграла роль детектива Эрин Белл, которая пытается отомстить за своего погибшего партнера, начиная охоту на членов криминальной банды. Ее персонажка, детектив Эрин Белл, становится центральной фигурой в напряженном триллере, добавляя глубины и эмоционального напряжения к сюжету.

Для этой роли Николь Кидман пришлось изменить свой внешний вид. У элегантной актрисы появились мешки под глазами, а кожа приобрела нездоровый вид, что придало ее персонажу реалистичности и аутентичности. Эти изменения подчеркнули внутреннюю борьбу и страдания, которые переживает Эрин Белл.

"Время возмездия": смотрите онлайн трейлер фильма

Благодаря этому воплощению сложного и многогранного образа, Николь Кидман получила номинацию на премию Золотой глобус в категории "Лучшая женская роль", что подтвердило ее мастерство и преданность актерской профессии.

Шарлиз Терон – "Монстр"

Все те жертвы, на которые пошла Шарлиз Терон ради роли в фильме "Монстр", не были напрасными. В 2003 году актриса заслуженно получила премию Оскар за свое мастерство и преданность. Шарлиз Терон показала невероятную смелость и профессионализм, согласившись на радикальные изменения своего облика для роли убийцы.

Актриса не только поправилась более чем на 20 килограммов, но и ежедневно снималась с протезами, которые буквально меняли ее естественную красоту.

"Монстр": смотрите онлайн трейлер фильма

Хоакин Феникс – "Джокер"

Для исполнения главной роли в фильме "Джокер", Хоакину Фениксу пришлось значительно изменить свою внешность, в частности, похудеть на 23 килограмма. Такая значительная потеря веса была необходима для того, чтобы правдиво отобразить образ Артура Флека, персонажа с психическими расстройствами, что впоследствии становится Джокером.

Актер, осознавая риски для здоровья, которые могут возникнуть из-за быстрой потери веса, обратился за помощью к диетологу. Под наблюдением специалиста он придерживался строгой диеты и режима, чтобы снизить вес без вреда для здоровья.

"Джокер": смотрите онлайн трейлер фильма

Некоторым актерам также приходится красить волосы или менять их длину, носить контактные линзы или специальные костюмы. Эти изменения могут быть временными, но иногда они остаются с актером надолго, особенно если роль требует радикальных изменений.