Такі жертви часто є необхідною частиною акторської професії. Вони дозволяють акторам глибше зануритися в образ свого персонажа, відчути його на собі й тим самим переконливо передати його на екрані.

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Актори, які пожертвували своєю зовнішністю заради ролі

Томас Сангстер – "Смерть супергероя"

Ірландська драма "Смерть супергероя" розповідає зворушливу історію 15-річного підлітка Дональда Кларка, який бореться зі смертельним захворюванням. Актору Томасу Броді-Сангстеру, який виконав цю роль, довелося йти на суттєві зміни у своєму зовнішньому вигляді. Для глибшого занурення в образ Дональда, йому зробили лисину і повністю поголили брови. Ці зміни допомогли актору краще передати емоційний стан і фізичні випробування, з якими стикається його персонаж, на екрані.

"Смерть супергероя": дивіться онлайн трейлер фільму

Ніколь Кідман – "Час відплати"

У фільмі "Час відплати" Ніколь Кідман зіграла роль детектива Ерін Белл, яка намагається помститися за свого загиблого партнера, розпочинаючи полювання на членів кримінальної банди. Її персонажка, детектив Ерін Белл, стає центральною фігурою в напруженому трилері, додаючи глибини та емоційного напруження до сюжету.

Для цієї ролі Ніколь Кідман довелося змінити свій зовнішній вигляд. У елегантної актриси з'явилися мішки під очима, а шкіра набула нездорового вигляду, що додало її персонажці реалістичності та автентичності. Ці зміни підкреслили внутрішню боротьбу та страждання, які переживає Ерін Белл.

"Час відплати": дивіться онлайн трейлер фільму

Завдяки цьому втіленню складного і багатогранного образу, Ніколь Кідман отримала номінацію на премію Золотий глобус в категорії "Найкраща жіноча роль", що підтвердило її майстерність та відданість акторській професії.

Шарліз Терон – "Монстр"

Всі ті жертви, на які пішла Шарліз Терон заради ролі у фільмі "Монстр", не були марними. У 2003 році актриса заслужено отримала премію Оскар за свою майстерність і відданість. Шарліз Терон показала неймовірну сміливість і професіоналізм, погодившись на радикальні зміни свого вигляду для ролі вбивці.

Акторка не лише погладшала більш ніж на 20 кілограмів, але й щодня знімалася з протезами, які буквально змінювали її природну красу.

"Монстр": дивіться онлайн трейлер фільму

Хоакін Фенікс – "Джокер"

Для виконання головної ролі у фільмі "Джокер", Хоакіну Феніксу довелося значно змінити свою зовнішність, зокрема, схуднути на 23 кілограми. Така значна втрата ваги була необхідна для того, щоб правдиво відобразити образ Артура Флека, персонажа з психічними розладами, що згодом стає Джокером.

Актор, усвідомлюючи ризики для здоров'я, які можуть виникнути через швидку втрату ваги, звернувся за допомогою до дієтолога. Під наглядом фахівця він дотримувався строгої дієти та режиму, щоб знизити вагу без шкоди для здоров'я.

"Джокер": дивіться онлайн трейлер фільму

Деяким акторам також доводиться фарбувати волосся або змінювати його довжину, носити контактні лінзи або спеціальні костюми. Ці зміни можуть бути тимчасовими, але інколи вони залишаються з актором надовго, особливо якщо роль вимагає радикальних змін.