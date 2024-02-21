Читайте в материале Кино 24, кто еще попал в этот список и какую политическую позицию заняли еще 10 лет назад.

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Ахтем Сеитаблаев

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Сеитаблаев начал набирать большую популярность в 2013 году. Еще начиная с 2014 года и до сих пор Ахтем проявляет свои активную политическую позицию. Он стал одним из той пятерки актеров, которые отказались от сотрудничества с российским кинематографом еще в 2014 году.

В 2018 году Ахтем создал видеообращение в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. А с 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, присоединился в ряды территориальной обороны города Киева, и до сегодняшнего дня остается на защите нашей страны.

Римма Зюбина

Украинская актриса, телеведущая и общественная активистка. В 2014 году Римма Зюбина официально объявила, что она решила прекратить сотрудничество с кино и телепроизводствами, связанными с Россией. Кроме того, она отказалась от государственного звания "Заслуженная артистка", рассматривая его как награду советского периода.

На сегодня актриса признается, что ее телефонная книга и социальное окружение изменились еще 10 лет назад, поэтому она не понимает, как можно было тогда не сделать выводы относительно России и не принять сознательной политической позиции.

Ирма Витовская

Актриса также в списке тех, кто принял сознательную политическую позицию еще в 2014 году. Правда, Ирма является политически активной еще с 2004 года. Она выражала поддержку Оранжевой Революции и отдавала свой голос в пользу Виктора Ющенко. В 2012 году она участвовала и выступала как активистка на "Языковом Майдане". В период 2014 года она была активисткой "Революции Достоинства".

А после враждебной агрессии России против Украины, Ирма Витовская отказалась от сотрудничества с российскими кинопроизводителями и сегодня может гордиться своей четкой позицией.

Война – это не дружба между народами. Не мы взяли Ростов или Воронеж... У художников должна быть сознательная гражданская позиция. Афиши российских артистов на месте расстрела наших ребят меня унижают,

– отмечала она.

Ада Роговцева

Ада Роговцева завоевала славу как исключительная актриса и признанная личность в истории Украины. Ее определяющие способности не ограничиваются только актерским талантом, но также признаются в роли важной гражданской фигуры. На ее мнение стоит равняться, поскольку сразу после аннексии Крыма и военных событий на востоке Украины, Роговцева признала Россию государством-агрессором. В период российско-украинской войны она активно поддерживала бойцов, устраивала благотворительные концерты и сбор средств для украинских военных больниц.

В сентябре 2015 года в России против нее было возбуждено уголовное дело, и она стала персоной нон грата в России. После заключения Олега Сенцова она записала видеообращение, призывая помогать его освобождению.

А с апреля 2022 года актриса заявила, что россияне никогда не будут иметь извинения за преступления, совершенные оккупантами в Киевской области и других регионах Украины.

Виктория Билан

Актриса театра и кино, боец батальона "Свобода", 24 года Виктория Билан-Ращук посвятила актерской карьере. Ее преданность военному делу была понятной еще 10 лет назад, и, оценивая ее сегодняшние действия, очевидно, что ее позиция только подтвердилась. Сейчас она активно занимается организационными вопросами в батальоне "Свобода", волонтерит и отправляет необходимые вещи на передовую в горячие точки войны.