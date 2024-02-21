Читайте в матеріалі Кіно 24, хто ще потрапив до цього списку та яку політичну позицію зайняли ще 10 років тому.

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Ахтем Сеітаблаєв

Український актор та режисер кримськотатарського походження. Сеітаблаєв почав набирати неабиякої популярності у 2013 році. Ще починаючи з 2014 року і до сьогодні Ахтем проявляє свої активну політичну позицію. Він став одним із тієї п'ятірки акторів, які відмовились від співпраці з російським кінематографом ще у 2014 році.

У 2018 році Ахтем створив відеозвернення в підтримку незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. А з 25 лютого 2022 року, в перші дні російського вторгнення в Україну, приєднався до лав територіальної оборони міста Києва, і до сьогоднішнього дня залишається на захисті нашої країни.

Римма Зюбіна

Українська акторка, телеведуча та громадська активістка. У 2014 році Римма Зюбіна офіційно оголосила, що вона вирішила припинити співпрацю з кіно- та телевиробництвами, пов'язаними з Росією. Крім того, вона відмовилася від державного звання "Заслужена артистка", розглядаючи його як нагороду радянського періоду.

На сьогодні акторка зізнається, що її телефонна книга та соціальне оточення змінилися ще 10 років тому, тому вона не розуміє, як можна було тоді не зробити висновки щодо Росії та не прийняти свідомої політичної позиції.

Ірма Вітовська

Акторка також є у списку тих, хто прийняв свідому політичну позицію ще у 2014 році. Щоправда, Ірма є політично активною ще з 2004 року. Вона висловлювала підтримку Помаранчевій Революції та віддавала свій голос на користь Віктора Ющенка. У 2012 році вона брала участь та виступала як активістка на "Мовному Майдані". В період 2014 року вона була активісткою "Революції Гідності".

А після ворожої агресії Росії проти України, Ірма Вітовська відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками й на сьогодні може пишатись своєю чіткою позицією.

Війна – це не дружба між народами. Не ми взяли Ростов чи Воронеж… У митців має бути свідома громадянська позиція. Афіші російських артистів на місці розстрілу наших хлопців мене принижують,

– зазначала вона.

Ада Роговцева

Ада Роговцева завоювала славу як виняткова акторка та визнана особистість в історії України. Її визначальні здібності не обмежуються лише акторським талантом, але також визнаються у ролі важливої громадянської постаті. На її думку варто рівнятись, оскільки одразу після анексії Криму та воєнних подій на сході України, Роговцева визнала Росію державою-агресором. У період російсько-української війни вона активно підтримувала бійців, влаштовувала благодійні концерти та збір коштів для українських військових лікарень.

У вересні 2015 року в Росії проти неї було порушено кримінальну справу, і вона стала персоною нон ґрата в Росії. Після ув'язнення Олега Сенцова вона записала відеозвернення, закликаючи допомагати його звільненню.

А з квітня 2022 року акторка заявила, що росіяни ніколи не матимуть вибачення за злочини, скоєні окупантами у Київській області та інших регіонах України.

Вікторія Білан

Акторка театру та кіно, боєць батальйону "Свобода", 24 роки Вікторія Білан-Ращук присвятила акторській кар'єрі. Її відданість військовій справі була зрозумілою ще 10 років тому, і, оцінюючи її сьогоднішні дії, очевидно, що її позиція лише підтвердилась. Наразі вона активно займається організаційними питаннями у батальйоні "Свобода", волонтерить та надсилає необхідні речі на передову в гарячі точки війни.