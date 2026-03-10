Кинобитва года: кто будет бороться за Оскар-2026 в номинации "Лучший актер"
Уже совсем скоро раскроется главная интрига года: кто же получит заветную статуэтку Оскар в 2026 году? Ранее мы рассказывали о фильмах, номинированных в категории "Лучший фильм".
А теперь сосредоточимся на номинации "Лучший актер" и расскажем, какие звезды поборются за эту статуэтку. Напомним, что в прошлом году победу в этой категории получил Эдриан Броуди за роль в фильме "Бруталист".
Кто номинирован на Оскар-2026 в категории "Лучший актер"?
Тимоти Шаламе, "Марти Суприм. Гений комбинаций"
Фаворитом этого списка является молодой и перспективный актер Тимоти Шаламе. Он номинирован в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций". В ленте он сыграл главную роль Марти Маузера.
Именно за эту роль Шаламе впервые в карьере получил премии "Золотой глобус" и "Выбор критиков". Он возглавляет списки прогнозных рейтингов, и эксперты предсказывают ему победу среди номинантов на Оскаре-2026.
Майкл Б. Джордан, "Грешники"
Одним из главных конкурентов Тимоти Шаламе на Оскар-2026 стал Майкл Б. Джордан за роль в фильме "Грешники". Актер сыграл главную роль в ленте Райана Куглера и даже одержал победу на премии "Actor Awards". Именно поэтому его считают очень достойным соперником для Шаламе.
Также в номинации "Лучший актер" на премии Оскар 2026 года отметили таких актеров:
- Леонардо Ди Каприо, "Одна битва за другой"
- Итан Хоук, "Голубая луна"
- Вагнер Моура, "Тайный агент"
Об этом сообщалось на сайте премии. У них несколько меньше прогнозы от букмекеров и прогнозных рейтингов. И все же, каждый из них имеет определенные шансы на победу в одной из основных номинации на самой престижной кинопремии года – Оскар.