Многие актерские пары женились именно во время великой войны. Среди таких: Максим Девизоров и Светлана Гордиенко, Олег Сенцов с супругой и другие. Читайте кто еще создал семью после 24 февраля 2022 года.

Смотрите также 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

Актеры, женившиеся после начала великой войны

Олег Сенцов и Вероника Вельч

7 июля украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов во второй раз женился. Он обменялся обетами с Вероникой Вельч, кандидатом политических наук и директором по адвокации американской компании Ridgley Walsh. Публично об их совместной жизни стало известно в марте этого года.

Я решил, что это женщина, которая мне действительно нужна. Война нас разлучила, но нашелся период, когда мы могли это сделать. Я приехал на два дня. Война продолжается, жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых следует воевать и жить,

– прокомментировал Сенцов.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Известный украинский актер Максим Девизоров, который на данный момент находится на военной службе в Вооруженных Силах Украины, в мае женился на своей коллеге-актрисе Светлане Гордиенко.

Перед свадьбой влюбленные не виделись с марта, но из-за важного события Максима временно отпустили со службы на Донбассе всего на сутки. Пара поженилась в городе Днепр.

На фоне всех сообщений из "Азовстали"… Там наши защитники боролись за жизнь, за всю Украину, признавались своим девушкам, хотели узаконить свою жизнь и свою любовь. Мы тоже для себя решили, что именно сейчас – лучшее время,

– поделился актер.

Анна Остапенко и Александр Невзоров

Актриса Анна Остапенко и ее коллега по сцене, музыкант и актер Александр Невзоров, женились 18 июля. Они устроили современную и небольшую свадьбу.

Интересно отметить, что в честь своего праздничного дня влюбленные придумали благородную идею. Они решили помочь детям, пострадавшим от войны в Украине. Вместо традиционных подарков пара призвала своих гостей переводить деньги на благотворительные цели.