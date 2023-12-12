Чимало акторських пар одружились саме під час великої війни. Серед таких: Максим Девізоров та Світлана Гордієнко, Олег Сенцов з дружиною та інші. Читайте, хто ще створив сім'ю після 24 лютого 2022 року.

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Актори, які одружились після початку великої війни

Олег Сенцов та Вероніка Вельч

7 липня український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов удруге одружився. Він обмінявся обітницями із Веронікою Вельч, кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh. Публічно про їхнє спільне життя стало відомо у березні цього року.

Я вирішив, що це жінка, яка мені дійсно потрібна. Війна нас розлучила, але знайшовся період, коли ми могли це зробити. Я приїхав на два дні. Війна триває, життя може обірватися в будь-який момент, але є речі, заради яких варто воювати й жити,

– прокоментував Сенцов.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

Відомий український актор Максим Девізоров, який на цю мить перебуває на військовій службі у Збройних Силах України, у травні узяв у шлюб зі своєю колегою-акторкою Світланою Гордієнко.

Перед весіллям закохані не бачилися з березня, але через важливу подію Максима тимчасово відпустили зі служби на Донеччині всього на добу. Пара одружилась у місті Дніпро.

На тлі усіх повідомлень з "Азовсталі"… Там наші захисники боролися за життя, за всю Україну, освідчувалися своїм дівчатам, хотіли узаконити своє життя і своє кохання. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз – найкращий час,

– поділився актор.

Анна Остапенко та Олександр Невзоров

Акторка Анна Остапенко та її колега за сценою, музикант і актор Олександр Невзоров, узяли у шлюб 18 липня. Вони влаштували сучасне та невеличке весілля.

Цікаво зауважити, що на честь свого святкового дня закохані придумали благородну ідею. Вони вирішили допомогти дітям, постраждалим від війни в Україні. Замість традиційних подарунків пара закликала своїх гостей переказувати гроші на благодійні цілі.