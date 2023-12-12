Любовь на войне: украинские актерские супруги, женившиеся после 24 февраля 2022 года

Война показала, что жить нужно уже сегодня, не откладывая важные события на завтра. Особенно когда это касается людей, которых мы любим.

Многие актерские пары женились именно во время великой войны. Среди таких: Максим Девизоров и Светлана Гордиенко, Олег Сенцов с супругой и другие. Читайте кто еще создал семью после 24 февраля 2022 года.

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Актеры, женившиеся после начала великой войны

Олег Сенцов и Вероника Вельч

7 июля украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов во второй раз женился. Он обменялся обетами с Вероникой Вельч, кандидатом политических наук и директором по адвокации американской компании Ridgley Walsh. Публично об их совместной жизни стало известно в марте этого года.

Я решил, что это женщина, которая мне действительно нужна. Война нас разлучила, но нашелся период, когда мы могли это сделать. Я приехал на два дня. Война продолжается, жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых следует воевать и жить,

– прокомментировал Сенцов.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Известный украинский актер Максим Девизоров, который на данный момент находится на военной службе в Вооруженных Силах Украины, в мае женился на своей коллеге-актрисе Светлане Гордиенко.

Перед свадьбой влюбленные не виделись с марта, но из-за важного события Максима временно отпустили со службы на Донбассе всего на сутки. Пара поженилась в городе Днепр.

На фоне всех сообщений из "Азовстали"… Там наши защитники боролись за жизнь, за всю Украину, признавались своим девушкам, хотели узаконить свою жизнь и свою любовь. Мы тоже для себя решили, что именно сейчас – лучшее время,

– поделился актер.

Анна Остапенко и Александр Невзоров

Актриса Анна Остапенко и ее коллега по сцене, музыкант и актер Александр Невзоров, женились 18 июля. Они устроили современную и небольшую свадьбу.

Интересно отметить, что в честь своего праздничного дня влюбленные придумали благородную идею. Они решили помочь детям, пострадавшим от войны в Украине. Вместо традиционных подарков пара призвала своих гостей переводить деньги на благотворительные цели.