Любовь вне экрана: 4 актерские пары, которые поженились в реальной жизни

Они умеют показать любовь и страсть на экранах и заставляют зрителя поверить в эту историю, несмотря на то, что это актерская игра. Впрочем, многие украинские актеры нашли свою любовь прямо во время работы на съемках.

Некоторые из них женился недавно, а другие уже на протяжении многих лет счастливо живут в крепком актерском союзе, наполненном любовью и взаимной поддержкой. Узнайте в материале Кино 24, кто вошел в этот список.

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Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Эта парочка уже давно в отношениях и все откладывали свою свадьбу по разным обстоятельствам. В конце концов, Таисия и Ярослав приняли решение не ждать дольше и официально стать семьей. Вместо традиционных подарков, молодожены попросили гостей присоединиться к благотворительному сбору средств в поддержку ВСУ, который успешно завершили всего за несколько дней до свадьбы.

Что интересно, они сыграли молодых людей, которые встречаются, в сериале "Женский доктор. Новая жизнь" уже будучи супругами. Впоследствии пара также сыграла любовь в ленте "Шпиталь".

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Актеры, которые впервые встретились на съемках сериала "Клан ювелиров" и воплотили влюбленную пару, сразу услышали "искру" между собой и поняли, что должны быть вместе и в реальной жизни. Фединчик тогда был женатым, впрочем, сразу рассказал о чувствах к Наталье своей бывшей жене. Пара сыграла свадьбу и впоследствии у них родился сыночек Андрей.

С 24 февраля 2022 года актеры вынуждены строить свои отношения на расстоянии, поскольку Андрей ушел защищать Украину в рядах ВСУ. Правда, Наташа признается, что они пробовали поддерживать отношения с помощью эротических переписок, чтобы сохранять эмоциональную связь в паре. Поэтому, похоже, этим актерским супругам ничего не угрожает.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Актеры познакомились 9 лет назад, на съемках фильма "Бессмертник", где они сыграли женатую пару. Уже в первый день знакомства Екатерина и Валентин поняли, что станут супругами и в реальной жизни, поскольку понравились друг другу уже с первого дня.

Поскольку нам суждено было сыграть мужа и жену – нас посадили рядом. Мы сразу друг другу понравились и поняли, что работать вместе будет интересно и легко,

– рассказала Екатерина.

Актриса признается, их супружеская жизнь не является легкой, поскольку семейные кризисы и болезнь Екатерины сильно повлияли на их отношения. Однако они со всем справились через откровенный разговор и сейчас продолжают лелеять свою любовь, мечтая об отцовстве и детях.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов

Анастасия и Григорий встретились в театральном университете. На первом курсе актер заметил девушку, но она тогда совсем не обращала внимания на своего будущего мужа.

Для чувств нам понадобилось четыре года. Сначала нас ставили в пару в университете, чтобы мы вместе работали, играли разные отрывки. Были моменты, когда мы ненавидели друг друга,

– признавался Григорий.

Только на последних курсах актеры разглядели друг в друге свою любовь и в 2018 году Григорий сделал предложение Анастасии Цимбалару. Сейчас детей у супругов нет, поскольку они сосредоточены на карьере в съемках. Кроме того, эта пара активно волонтерит и помогает нашим защитникам.