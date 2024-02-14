Дехто з них одружився нещодавно, а інші вже протягом багатьох років щасливо живуть у міцному акторському союзі, наповненому любов'ю та взаємною підтримкою. Дізнайтесь в матеріалі Кіно 24, хто увійшов до цього списку.

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Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін

Ця парочка уже давно у стосунках та все відкладали своє весілля з різних обставин. Урешті-решт, Таїсія та Ярослав прийняли рішення не чекати більше й офіційно стати родиною. Замість традиційних подарунків, наречені попросили гостей приєднатися до благодійного збору коштів на підтримку ЗСУ, який успішно завершили всього за кілька днів до весілля.

Що цікаво, вони зіграли молодих людей, які зустрічаються, у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" уже бувши подружжям. Згодом пара також зіграла кохання у стрічці "Шпиталь".

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик

Актори, які вперше зустрілися на зйомках серіалу "Клан ювелірів" та втілили закохану пару, відразу почули "іскру" між собою і зрозуміли, що мають бути разом і в реальному житті. Федінчик тоді був одруженим, утім, одразу розповів про почуття до Наталки своїй колишній дружині. Пара зіграла весілля і згодом у них народився синочок Андрій.

З 24 лютого 2022 року актори змушені будувати свої стосунки на відстані, оскільки Андрій пішов захищати Україну у лавах ЗСУ. Щоправда, Наталка зізнається, що вони пробували підтримувати стосунки за допомогою еротичних листувань, аби зберігати емоційний зв'язок у парі. Тому, схоже, цьому акторському подружжю нічого не загрожує.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Актори познайомились 9 років тому, на зйомках стрічки "Безсмертник", де вони зіграли одружену пару. Уже в перший день знайомства Катерина та Валентин зрозуміли, що стануть подружжям і в реальному житті, оскільки сподобались одне одному уже з першого дня.

Оскільки нам судилося зіграти чоловіка та дружину – нас посадили поруч. Ми одразу одне одному сподобалися і зрозуміли, що працювати разом буде цікаво та легко,

– розповіла Катерина.

Акторка зізнається, їхнє подружжя життя не є легким, оскільки сімейні кризи та хвороба Катерини сильно повпливали на їхні стосунки. Однак вони з усім впорались через відверту розмову і зараз продовжують плекати свою любов, мріючи про батьківство та дітей.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

Анастасія та Григорій зустрілися в театральному університеті. На першому курсі актор помітив дівчину, але вона тоді зовсім не звертала уваги на свого майбутнього чоловіка.

Для почуттів нам знадобилося чотири роки. Спочатку нас ставили в пару в університеті, щоб ми разом працювали, грали різні уривки. Були моменти, коли ми ненавиділи одне одного,

– зізнавався Григорій.

Лише на останніх курсах актори розгледіли один в одному своє кохання й у 2018 році Григорій освідчився Анастасії Цимбалару. Зараз дітей у подружжя немає, оскільки вони зосереджені на кар'єрі у зйомках. Окрім того, ця пара активно волонтерить та допомагає нашим захисникам.