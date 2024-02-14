Ексклюзивно для читачів Кіно 24 акторка поділилась історією їхнього кохання, кризовими періодами у стосунках, як хвороба Тишкевич повпливала на відносини та про омріяне батьківство.

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Катерина Тишкевич розповіла про стосунки з коханим

Розкажіть, як ви познайомились з чоловіком?

Ми познайомились з Валіком 9 років тому, на знайомстві акторського складу серіалу "Безсмертник". Тоді режисер проєкту Дмитро Гольдман вирішив зібрати всіх виконавців головних та другопланових ролей разом у ресторані "Дежавю". Оскільки нам судилося зіграти чоловіка та дружину – нас посадили поруч. Ми одразу одне одному сподобалися і зрозуміли, що працювати разом буде цікаво та легко.



Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото з інстаграму

Чи були кризові періоди у стосунках? Якщо так, то що на це повпливало?

Так, звісно були. Ми, як по книжці, проходили кризи 3-ох та 7-ми років разом. На це впливало насамперед якесь замовчування того, що не влаштовує. Накопичення дратівливих моментів, які не були проговорені, завжди призведе до якихось глибинних образ чи хронічного незадоволення в майбутньому.

Але обидві кризи закінчувались, коли ми сідали одне навпроти одного та починали чесну, довгу та болючу розмову. Обоє плакали та розуміли, що кохаємо і розставатися не хочемо. Тож намагалися враховувати усі фактори, кожен йшов в чомусь назустріч і ось з цією з повагою та дбайливістю до почуттів іншого, криза минала.

Як ваша хвороба повпливала на стосунки?

Зміцнила і поглибила, однозначно. Це насамперед заслуга Валіка, звісно. Дружина, у якої постійно болить голова – сумнівний подарунок долі (сміється – Кіно 24). Але мій чоловік справді дуже мене любить, тому його підтримка потужна та постійна. Як, власне, і моя жага до одужання, щоб наша сім'я могла нарешті поповнитися плодом цього кохання.

Про що мрієте разом з коханим?

Мріємо, щоб скоріше настала перемога. І в країні, і в нашій особистій війні за моє здоровʼя. Мріємо про якісне українське кіно, відродження нашої культури, про щастя батьківства. Про духовний ріст та подорожі по Святих містах.