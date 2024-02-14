Эксклюзивно для читателей Кино 24 актриса поделилась историей их любви, кризисными периодами в отношениях, как болезнь Тышкевич повлияла на отношения и о желанном отцовстве.

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Екатерина Тышкевич рассказала об отношениях с любимым

Расскажите, как вы познакомились с мужем?

Мы познакомились с Валиком 9 лет назад, на знакомстве актерского состава сериала "Бессмертник". Тогда режиссер проекта Дмитрий Гольдман решил собрать всех исполнителей главных и второплановых ролей вместе в ресторане "Дежавю". Поскольку нам суждено было сыграть мужа и жену – нас посадили рядом. Мы сразу друг другу понравились и поняли, что работать вместе будет интересно и легко.



Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото из инстаграма

Были ли кризисные периоды в отношениях? Если да, то что на это повлияло?

Да, конечно были. Мы, как по книжке, проходили кризисы 3-х и 7-ми лет вместе. На это влияло прежде всего какое-то замалчивание того, что не устраивает. Накопление раздражающих моментов, которые не были проговорены, всегда приведет к каким-то глубинным обидам или хроническому недовольству в будущем.

Но оба кризиса заканчивались, когда мы садились друг напротив друга и начинали честный, долгий и болезненный разговор. Оба плакали и понимали, что любим и расставаться не хотим. Поэтому старались учитывать все факторы, каждый шел в чем-то навстречу и вот с этой с уважением и заботой к чувствам другого, кризис проходил.

Как ваша болезнь повлияла на отношения?

Укрепила и углубила, однозначно. Это прежде всего заслуга Валика, конечно. Жена, у которой постоянно болит голова – сомнительный подарок судьбы (смеется – Кино 24). Но мой муж действительно очень меня любит, поэтому его поддержка мощная и постоянная. Как, собственно, и моя жажда выздоровления, чтобы наша семья могла наконец пополниться плодом этой любви.

О чем мечтаете вместе с любимым?

Мечтаем, чтобы поскорее наступила победа. И в стране, и в нашей личной войне за мое здоровье. Мечтаем о качественном украинском кино, возрождении нашей культуры, о счастье отцовства. О духовном росте и путешествиях по Святым городам.