Зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов та його колега Анастасія Цимбалару мають цікаву та незвичну історію кохання. Про неї вони розповіли в інтерв'ю 24 каналу.

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Бакланов і Цимбалару про початок романтичних стосунків

Анастасія та Григорій познайомилися в театральному університеті. Ще на першому курсі актор "запримітив" Настю, але вона взагалі не помічала майбутнього чоловіка.

"На першому курсі, здається, я навіть не знала, що з нами навчається такий хлопець. Дізналася про Гришу лише десь через пів року, коли моя подруга закохалася в нього і постійно намагалася бути поруч. Так ми почали проводити час разом, приятелювати. Але симпатії навіть і близько не було ще кілька років", – розповіла Цимбалару.

Для почуттів нам знадобилося чотири роки. Спочатку нас ставили в пару в університеті, щоб ми разом працювали, грали різні уривки. Були моменти, коли ми ненавиділи одне одного,

– зізнався Григорій.

Актриса додала, що працювати разом їм було важко – іноді їм складно навіть зараз. Адже і вона, і Гриша емоційні та творчі люди з різними поглядами на роботу.

"Але ця проблема є, здається, в усіх акторських парах. Нещодавно одна колега розповідала мені: "Коли з чоловіком записуємо проби вдома, щоб надіслати режисеру, то розходимося по різних кімнатах, бо починаються сварки". У нас теж так буває. Але з часом вже знаємо підхід одне до одного. Більше проявляємо розуміння та терпіння".

Пригадую, на останніх курсах у нас вже була вистава, де ми грали в окремих діях, на сцені не перетиналися. У мене робота над роллю йшла туго і Настя дуже допомагала. Вона тоді, як ніхто, вже знала, як я працюю. Відтоді ми почали допомагати одне одному, підтримувати. На цьому підґрунті й зав'язалися стосунки,

– пригадав Бакланов.

Григорій та Анастасія / Фото Уляни Журби, 24 канал

Як ці стосунки розвивались далі

Григорій Бакланов освідчився Анастасії Цимбалару чотири роки тому – у 2018. Але їхнє весілля відбулося значно пізніше.

Актори розповідали, що у 2018 вони мали багато зйомок та роботи, тож вирішили приділити час кар'єрі. Через рік трапився коронавірус та карантин. А згодом вони знову повернулись до напружених робочих графіків.

Але парі вдалось знайти кілька вихідних днів у своїх розкладах. Весілля відбулося на початку вересня 2021 року в Києві. Воно було імпровізованим – весільну сукню підшивали в салоні, а костюм нареченого "підбивали" вночі перед шлюбом і розпискою.

"Увечері напередодні торжества у нас не було ні костюма, ні каблучок, ні відеографа – нічого. Я була впевнена, що ми все скасуємо. Але Гришине "все буде" спрацювало", – розповідала Анастасія.