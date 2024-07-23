Эти пары воплощают на экране настоящие чувства, что только усиливает их роли. В материале Кино 24 вы можете узнать больше об этих талантливых актерах, которые являются супругами в реальной жизни.

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Анна Остапенко и Александр Невзоров

Пара официально стала мужем и женой еще 18 июля 2022 года, впрочем, они не спешили делиться радостными новостями. Влюбленные решили сделать современную и негромкую свадьбу. Актриса пришла на роспись в белом платье и кедах, а Александр выбрал такую же обувь и белую рубашку со штанами.

В честь собственного праздника влюбленные придумали благородную идею: решили помочь детям, пострадавшим от войны в Украине. Вместо подарков они попросили фанов переводить деньги на благотворительные цели, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается больше всего.

Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова

Таисию Хвостову и Ярослава Шахторина знают по сериалам "Женский доктор", "Вызов" и многим другим. Они поженились 9 сентября 2022 года, и тогда у пары была скромная роспись без особых празднований.

Впоследствии супруги решили все же отпраздновать свою свадьбу. Таисия и Ярослав не только организовали событие для близких и друзей, но и сделали его благородным. Они пригласили гостей присоединиться к сбору средств на шлемы и наушники для 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ, которая находится на Херсонском направлении, чтобы поддержать защитников Украины.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик

Актерская чета Наталка Денисенко и Андрей Фединчик является одной из самых красивых пар украинского кинематографа. Их роман начался на съемках сериала "Клан ювелиров" и быстро перерос в семейные отношения. Несмотря на то, что Андрей во время съемок был женат, чувства между ними были настолько сильными, что они решили быть вместе. Их история любви показывает, что настоящая любовь всегда находит свой путь.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Судьба свела артистов на съемочной площадке. Актеры были утверждены на роли в сериале "Бессмертник". Перед началом съемок всех артистов познакомили между собой, и так Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк впервые встретились. Томусяк сразу обратил внимание на Тышкевич, ведь ему изрядно понравилась внешность молодой актрисы. Уже на съемочной площадке начал развиваться их роман.

Через два года после начала их отношений Валентин сделал Екатерине предложение. Однако пара не спешила регистрировать брак и праздновать свадьбу. Только 7 февраля 2019 года Томусяк и Тышкевич официально поженились.

В 2022 году стало известно, что Екатерина страдает от невыносимых головных болей, причину которых врачи не могут установить. Болезнь артистки ухудшилась на фоне стресса, который возник из-за полномасштабной войны. Все это время Валентин остается рядом и поддерживает свою возлюбленную.