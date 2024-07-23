Ці пари втілюють на екрані справжні почуття, що тільки підсилює їхні ролі. У матеріалі Кіно 24 ви можете дізнатися більше про цих талановитих акторів, які є подружжям у реальному житті.

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Анна Остапенко та Олександр Невзоров

Пара офіційно стала чоловіком та дружиною ще 18 липня 2022 року, утім вони не поспішали ділитися радісними новинами. Закохані вирішили зробити сучасне та негучне весілля. Акторка прийшла на розпис у білій сукні та кедах, а Олександр обрав таке ж взуття та білу сорочку зі штанами.

На честь власного свята закохані вигадали благородну ідею: вирішили допомогти дітям, постраждалим від війни в Україні. Замість подарунків вони попросили фанів переказувати гроші на благодійні цілі, щоб підтримати тих, хто цього потребує найбільше.

Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова

Таїсію Хвостову та Ярослава Шахторіна знають за серіалами "Жіночий лікар", "Виклик" та багатьох інших. Вони одружилися 9 вересня 2022 року, і тоді у пари був скромний розпис без особливих святкувань.

Згодом подружжя вирішило все ж відсвяткувати своє весілля. Таїсія та Ярослав не тільки організували подію для близьких і друзів, але й зробили її благородною. Вони запросили гостей долучитися до збору коштів на шоломи й навушники для 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ, яка перебуває на Херсонському напрямку, щоб підтримати захисників України.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Акторське подружжя Наталка Денисенко та Андрій Федінчик є однією з найкрасивіших пар українського кінематографа. Їхній роман розпочався на зйомках серіалу "Клан ювелірів" і швидко переріс у сімейні стосунки. Попри те, що Андрій під час зйомок був одружений, почуття між ними були настільки сильними, що вони вирішили бути разом. Їхня історія кохання показує, що справжнє кохання завжди знаходить свій шлях.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Доля звела артистів на знімальному майданчику. Актори були затверджені на ролі у серіалі "Безсмертник". Перед початком знімань всіх артистів познайомили між собою, і так Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк вперше зустрілися. Томусяк одразу звернув увагу на Тишкевич, адже йому неабияк сподобалася зовнішність молодої акторки. Вже на знімальному майданчику почав розвиватися їхній роман.

Через два роки після початку їхніх стосунків Валентин освідчився Катерині. Проте пара не поспішала реєструвати шлюб та святкувати весілля. Лише 7 лютого 2019 року Томусяк та Тишкевич офіційно одружилися.

У 2022 році стало відомо, що Катерина страждає від нестерпних головних болів, причину яких лікарі не можуть встановити. Хвороба артистки погіршилася на тлі стресу, який виник через повномасштабну війну. Увесь цей час Валентин залишається поруч і підтримує свою кохану.