Оказались предателями: 4 актеров родом из Украины, живущих в России

Многие актеры украинского происхождения выбрали страну агрессора для построения своей успешной карьеры и реализации амбиций. Таким образом, некоторые из них забыли о своей родине и, несмотря на войну в Украине, продолжают зарабатывать кровавые рубли.

Среди таких актеров: Галина Безрук, Анна Асти, Лиза Василенко и другие. Читайте, что известно об этих звездах и их гражданской позиции.

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Актеры украинского происхождения, зарабатывающие российские рубли

Лиза Василенко

Актриса сериала "Школа" переехала из Украины, обосновывая это своими большими амбициями. Василенко указывала, что у России существует гораздо больше возможностей для достижения успеха и заработка на платформе тикток.

Она выражала свое мнение, что вопросы патриотизма не вызывают у нее особого интереса, и она не уделяла внимания критике со стороны украинцев. Для нее Москва была всего лишь "перевалочным пунктом" на пути в Америку, о которой Василенко мечтала. Впрочем, актриса успела сделать громкие заявления, которые очень возмутили украинцев:

Когда со мной случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том: уж лучше сдохнуть здесь (в России – 24 Канал), чем в Украине,

– высказывалась Василенко.

Впоследствии Лиза Василенко, будто одумалась, переехала из России и просила прощения из украинцев. Но такая ее позиция неоднозначна, поскольку параллельно со своим раскаянием, она встречалась с Моргенштерном, а сейчас продолжает снимать теток под российские треки.

Галина Безрук

Украинская актриса Галина Безрук известна с участием в сериале "Домик на счастье". Несмотря на широкомасштабную войну, актриса продолжает свою жизнь и актерскую карьеру в России. Она призналась, что не намерена возвращаться в Украину и поддерживает связь только со своими родителями, проживающими в Киеве. Безрук отметила, что они ее поддерживают.

Они отлично понимают, что я своими маленькими женскими руками не решу проблему двух стран. Так что конфликтов у нас нет. Однако многие коллеги из Украины от меня отвернулись,

– сказала актриса.

Естественно, сознательные украинцы осуждают Галину Безрук, однако она заявила, что "те проклятия, которые ее шлют", она уже даже не читает.

Анна Асти

В 2020 году изменница вышла замуж за российского бизнесмена. По словам пропагандистов, это облегчило ей получение российского гражданства. Теперь Анна будет не только воздерживаться от обсуждения войны, но и поддерживать ее, поскольку с полученным гражданством она обязана платить налоги, финансируемые ракетами, атакующими украинские гражданские города.

Певица и ее муж, гражданин России, находились в Киеве, когда началось полномасштабное вторжение. Они выехали в Россию и решили воздерживаться от комментариев по поводу вторжения. Однако уже в апреле Анна Асти обнаружила свою истинную позицию, записав дуэт с путинистом Филиппом Киркоровым. А потом высмеивала украинский язык, что также поставило точку в его украинском гражданстве.

Мирослава Карпович

Звезда "Папины дочерей", Мирослава Карпович, сыграла ключевую роль старшей из пяти сестер, Маши Васнецовой, в фильме. Она родилась в Бердянске, Запорожской области, но ее семья переехала в Москву, когда девушке было восемь лет. И именно с этого времени началась карьера Мирославы.

Актриса решила воздерживаться от высказываний по поводу войны в Украине. За все время полномасштабного вторжения она ничего не говорит по этой теме, хотя раньше всегда очень нежно высказывалась о месте, где родилась.