Серед таких акторів: Галина Безрук, Анна Асті, Ліза Василенко та інші. Читайте, що відомо про цих зірок та їхню громадянську позицію.

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Акторки українського походження, які заробляють російські рублі

Ліза Василенко

Акторка серіалу "Школа" переїхала з України, обґрунтовуючи це своїми великими амбіціями. Василенко вказувала, що в Росії існує значно більше можливостей для досягнення успіху та заробітку на платформі тікток.

Вона висловлювала свою думку, що питання патріотизму не викликають в неї особливого інтересу, і вона не приділяла увагу критиці з боку українців. Для неї Москва була всього лише "перевалочним пунктом" на шляху до Америки, про яку Василенко мріяла. Утім акторка встигла зробити гучні заяви, які дуже обурили українців:

Коли зі мною трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те: вже краще здохнути тут (в Росії – 24 Канал), ніж в Україні,

– висловлювалась Василенко.

Згодом Ліза Василенко, ніби-то одумалась, переїхала з Росії та просила вибачення з українців. Але така її позиція є неоднозначною, оскільки паралельно зі своїм каяттям, вона зустрічалась з Моргенштерном, а зараз продовжує знімати тікток під російські треки.

Галина Безрук

Українська актриса Галина Безрук відома за участю у серіалі "Будиночок на щастя". Попри широкомасштабну війну, акторка продовжує своє життя та акторську кар'єру в Росії. Вона зізналась, що не має наміру повертатися до України та підтримує зв'язок лише зі своїми батьками, які проживають у Києві. Безрук відзначила, що вони її підтримують.

Вони чудово розуміють, що я своїми маленькими жіночими руками не розв’яжу проблему двох країн. Тож конфліктів у нас немає. Однак багато колег з України від мене відвернулися,

– сказала акторка.

Певна річ, свідомі українці засуджують Галину Безрук, утім вона заявила, що "ті прокльони, які її шлють", вона вже навіть не читає.

Анна Асті

У 2020 році зрадниця одружилась з російським бізнесменом. За словами пропагандистів, це полегшило їй отримання російського громадянства. Тепер Анна не лише утримуватиметься від обговорення війни, але й підтримуватиме її, оскільки з отриманим громадянством вона зобов'язана сплачувати податки, які фінансують ракети, що атакують українські цивільні міста.

Співачка та її чоловік, який є громадянином Росії, перебували в Києві, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Вони виїхали до Росії та вирішили утримуватися від коментарів щодо вторгнення. Проте вже у квітні Анна Асті виявила свою істинну позицію, записавши дует з путіністом Філіпом Кіркоровим. А згодом висміювала українську мову, що також поставило крапку у її українському громадянстві.

Мирослава Карпович

Зірка "Татусевих дочок", Мирослава Карпович, зіграла ключову роль старшої із п'яти сестер, Маші Васнєцової, у фільмі. Вона народилася у Бердянську, Запорізької області, але її родина переїхала до Москви, коли дівчині було вісім років. І саме з цього часу розпочалася кар'єра Мирослави.

Акторка вирішила утримуватися від висловлювань щодо війни в Україні. За увесь час повномасштабного вторгнення вона нічого не каже на цю тему, хоча раніше завжди дуже ніжно висловлювалася про місце, де народилась.