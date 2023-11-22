Як розповіла Віталіна, Галина перестала для неї існувати після того, як з'явилася на червоній доріжці фестивалю Михалкова в Росії. Водночас акторка наголосила, що не засуджує колегу, адже це був її свідомий вибір.

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Віталіна Біблів розповіла про спілкування з Галиною Безрук

Знаменитість поділилася, що хоч вони зі зрадницею спілкувалися, й Віталіна знає деякі причини, через які Галина мовчить про війну, вона все одно вирішила викреслити зрадницю зі свого життя. Біблів зробила це після появи Безрук на червоній доріжці фестивалю Михалкова.

Коли вона з'явилася у Михалкова на червоній доріжці, я перестала її захищати. Ця людина просто перестала існувати для мене. Вона зробила свій вибір. Вона там. Вона обрала свою Батьківщину. Це її вибір,

– зазначила актриса.

Віталіна зізналася, що їй боляче та образливо через вчинок Галини, втім вона її не засуджує.

"Хто я така, щоб засуджувати. Я не хочу озвучувати ту інформацію, яку людина мені довірила в перші дні війни. Може, є якісь причини й ми потім дізнаємося. Але я не хочу її зараз засуджувати. Вихід завжди є. Чи боляче мені? Дуже боляче. Образливо? Всім образливо. У нас колектив дуже переживав з цього приводу. Але ми залишилися у своєму човні, і пливемо своєю територією", – розповіла акторка.

Інтерв'ю з Віталіною Біблів: дивіться відео онлайн

Галина Безрук та її громадянська позиція