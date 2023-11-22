Она рассказала, что Галина перестала для нее существовать, после того как появилась на красной дорожке фестиваля Михалкова в России. В то же время актриса подчеркнула, что не осуждает коллегу, ведь это был ее сознательный выбор.
Интересно Я не решу проблему двух стран, – предательница Безрук нарушила молчание о войне в Украине
Виталина Библив рассказала об общении с Галиной Безрук
Знаменитость поделилась, что хотя они с предательницей общались, и Виталина знает некоторые причины, по которым Галина молчит о войне, она все равно решила вычеркнуть ее из своей жизни. Библив сделала это после появления Безрук на красной дорожке фестиваля Михалкова.
Когда она появилась у Михалкова на красной дорожке, я перестала ее защищать. Этот человек просто перестал существовать для меня. Она сделала свой выбор. Она там. Она избрала свою Родину. Это ее выбор,
– отметила актриса.
Виталина призналась, что ей больно и обидно из-за поступка Галины, однако она ее не осуждает.
"Кто я такая, чтобы осуждать. Я не хочу озвучивать ту информацию, которую человек мне доверил в первые дни войны. Может, есть какие-то причины и мы потом узнаем. Но я не хочу ее сейчас осуждать. Выход всегда есть. Больно ли мне? Очень больно. Обидно? Всем обидно. У нас коллектив очень переживал по этому поводу. Но мы остались в своей лодке, и плывем своей территорией", – рассказала актриса.
Интервью с Виталиной Библив: смотрите видео онлайн
Галина Безрук и ее гражданская позиция
- Галина стала броской фигурой в украинской киноиндустрии. Своими ролями она увлекла зрителей в ряде кинолент, в частности в сериалах "Женский врач", "Последний москаль", "Слуга народа", "Дом на счастье" и многих других.
- В 2015 году украинская актриса и российский бизнесмен Артем Алексеев поженились. С тех пор супруги вместе с дочкой Василиной избрали Россию своим домом.
- Галина долгое время воздерживалась от каких-либо комментариев по поводу войны в Украине.
- В конце концов актриса прекратила молчание, заявив, что предпочитает "семью, а не Родину".
- Наталья Денисенко рассказывала, что в приватном разговоре предательница заявила, что не высказывается о полномасштабном вторжении, поскольку не хочет, чтобы ее арестовали на 15 лет.