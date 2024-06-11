11 известных украинских актеров и режиссеров, которые добровольно ушли на фронт
После 24 февраля многие известные украинские деятели кардинально изменили свою жизнь. Некоторые из них начали волонтерить, продолжая работать на своей основной работе.
Другие оставили мирную жизнь и добровольно взяли в руки оружие. В материале Кино 24 вы узнаете, какие украинские актеры и режиссеры ушли на фронт и защищают нашу страну от российского агрессора.
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Украинские актеры и режиссеры, которые добровольно ушли на фронт
С началом полномасштабной войны в Украине многие известные украинские актеры и режиссеры оставили свои привычные жизни и отправились на фронт добровольцами, чтобы защищать Родину от российского агрессора. Их пример вдохновляет миллионы украинцев на стойкость и мужество в борьбе за свободу.
Алексей Тритенко
Талантливый актер, который добровольно решил оставить сцену и съемочную площадку, чтобы стать на защиту Украины. Его патриотизм и решительность служат примером для многих.
Андрей Фединчик
Еще один известный актер театра и кино, который также взял в руки оружие и присоединился в ряды защитников. Жена актера Наталья Денисенко неоднократно признавалась, что решение ее мужа напугало ее, однако совсем не удивило. Андрей защищает Украину с первых дней большой войны.
Гарик Бирча
Хорошо известный украинцам по главной роли в комедийном телесериале "Виталька", криворожанин Гарик Бирча находится на войне с первых дней. В начале полномасштабного вторжения он сразу вступил в ряды ВСУ. Сначала служил в звании старшего сержанта, а через год получил звание главного сержанта.
Среди известных украинских кинодеятелей, которые добровольно ушли на фронт, также есть такие актеры и режиссеры:
- Владимир Ращук,
- Сергей Филимонов,
- Евгений Нищук,
- Олег Шульга,
- Максим Девизоров,
- Александр Печерица,
- Максим Нелипа,
- Олег Сенцов и другие.
Некоторые из них до сих пор находятся в горячих точках, продолжая бороться за независимость Украины. Другие демобилизовались и теперь помогают силам обороны как волонтеры.
Все они решились на кардинальные изменения в своей жизни ради защиты Родины, демонстрируя невероятную отвагу и патриотизм.