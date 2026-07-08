В прошлом году было объявлено, что Hulu планирует снять продолжение культового сериала об "охотнице на вампиров". В ролях должны были сняться актеры, которые играли в старом сериале, однако не сложилось. Спустя некоторое время создатели объявили об отмене проекта, а позже начали появляться новости о смертях актеров, пишет 24 Канал.

Николас Брэндон

Американский актер скончался в возрасте 54 лет. Наибольшую популярность ему принесла именно роль Ксандера Харриса в упомянутом выше сериале. О его кончине стало известно из официальных страниц Николаса в соцсетях. Близкие сообщили, что он умер во сне.

Николас Брендон / Фото Getty Images

У Николаса также ранее были проблемы со здоровьем. У него была алкогольная зависимость и проблемы с психическим здоровьем. Ранее он пережил сердечный приступ и две операции на позвоночнике, однако с оптимизмом смотрел в будущее.

Энтони Гед

Актер, сыгравший роль Джайлза в сериале "Баффи – истребительница вампиров", скончался в начале июня этого года. Ему было 72 года. Причиной смерти Энтони стали осложнения после пневмонии.

Энтони Гед в сериале "Баффи – истребительница вампиров" / Фото Fox

В последние годы жизни Хед продолжал работать и сниматься. У него даже была эпизодическая роль лорда Шеффилда в сериале "Бриджертоны" в 2022 году.

Кэмден Той

В сериале "Баффи" актер сыграл роли вампира и демона. В феврале 2022 года у Тоя диагностировали рак. Близкие надеялись, что мужчина сможет победить болезнь, однако через год он уступил в этой борьбе. Кэмдену было 68 лет.

Кэмден Той в фильме "Дьявол из мобильника" / Кадр из сериала

Мишель Трахтенберг

Знаменитость скончалась 26 февраля 2025 года. На момент смерти Мишель было 39 лет. В сериале она сыграла роль младшей сестры Баффи.

Семья девушки приняла решение не проводить посмертное вскрытие по религиозным соображениям. Перед этим актриса перенесла трансплантацию печени, что могло вызвать осложнения.

Мишель Трахтенберг / Фото Getty Images

В апреле того же года судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка сообщил, что американская актриса умерла от осложнений, вызванных диабетом. Официальные лица не проводили патологоанатомического исследования, но заявили, что токсикологические тесты установили причину смерти.

Также в прошлом месяце скончался Майкл Берн – актер фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход".