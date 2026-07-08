В прошлом году было объявлено, что Hulu планирует снять продолжение культового сериала об "охотнице на вампиров". В ролях должны были сняться актеры, которые играли в старом сериале, однако не сложилось. Спустя некоторое время создатели объявили об отмене проекта, а позже начали появляться новости о смертях актеров, пишет 24 Канал.

Николас Брэндон

Американский актер скончался в возрасте 54 лет. Наибольшую популярность ему принесла именно роль Ксандера Харриса в упомянутом выше сериале. О его кончине стало известно из официальных страниц Николаса в соцсетях. Близкие сообщили, что он умер во сне.

Николас Брендон Николас Брендон / Фото Getty Images

У Николаса также ранее были проблемы со здоровьем. У него была алкогольная зависимость и проблемы с психическим здоровьем. Ранее он пережил сердечный приступ и две операции на позвоночнике, однако с оптимизмом смотрел в будущее.

Энтони Гед

Актер, сыгравший роль Джайлза в сериале "Баффи – истребительница вампиров", скончался в начале июня этого года. Ему было 72 года. Причиной смерти Энтони стали осложнения после пневмонии.

Энтони Гед Энтони Гед в сериале "Баффи – истребительница вампиров" / Фото Fox

В последние годы жизни Хед продолжал работать и сниматься. У него даже была эпизодическая роль лорда Шеффилда в сериале "Бриджертоны" в 2022 году.

Кэмден Той

В сериале "Баффи" актер сыграл роли вампира и демона. В феврале 2022 года у Тоя диагностировали рак. Близкие надеялись, что мужчина сможет победить болезнь, однако через год он уступил в этой борьбе. Кэмдену было 68 лет.

Кемден ТойКэмден Той в фильме "Дьявол из мобильника" / Кадр из сериала

Мишель Трахтенберг

Знаменитость скончалась 26 февраля 2025 года. На момент смерти Мишель было 39 лет. В сериале она сыграла роль младшей сестры Баффи.

Семья девушки приняла решение не проводить посмертное вскрытие по религиозным соображениям. Перед этим актриса перенесла трансплантацию печени, что могло вызвать осложнения.

Мишель Трахтенберг Мишель Трахтенберг / Фото Getty Images

В апреле того же года судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка сообщил, что американская актриса умерла от осложнений, вызванных диабетом. Официальные лица не проводили патологоанатомического исследования, но заявили, что токсикологические тесты установили причину смерти.

Также в прошлом месяце скончался Майкл Берн – актер фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход".