Минулого року анонсували, що Hulu планує відзняти продовження культового серіалу про "винищувачку вампірів". У ролях мали б бути актори, які знялись у старому серіалі, однак не склалось. За якийсь час творці оголосили про скасування проєкту, а пізніше почали з'являтись новини про смерті акторів, пише 24 Канал.

Ніколас Брендон

Американський актор помер у віці 54 років. Найбільша популярність до нього прийшла саме завдяки ролі Ксандера Гарріса у згаданому вище серіалі. Про втрату стало відомо з офіційних сторінок Ніколаса у соцмережах. Близькі повідомили, що він помер уві сні.

Ніколас Брендон / Фото Getty images

Ніколас також раніше мав проблеми зі здоров'ям. У нього була залежність від алкоголю й проблеми з ментальним здоров'ям. Раніше він пережив серцевий напад та дві операції на хребті, однак був сповнений оптимізму щодо майбутнього.

Ентоні Гед

Актор, який зіграв роль Джайлза у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", помер на початку червня цього року. Йому було 72 роки. Причиною смерті Ентоні стали ускладнення після пневмонії.

Ентоні Гед у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" / Фото Fox

В останні роки життя Гед продовжував працювати та зніматися. У нього навіть була епізодична роль лорда Шеффілда у серіалі "Бріджертони" у 2022 році.

Кемден Той

У серіалі "Баффі" актор зіграв ролі вампіра та демона. У лютому 2022 року Тою діагностували рак. Близькі сподівались, що чоловік зможе побороти недугу, однак через рік він програв у боротьбі. Кемдену було 68 років.

Кемден Той у фільмі "Диявол з мобілки" / Кадр із серіалу

Мішель Трахтенберг

Знаменитість померла 26 лютого 2025 року. На момент смерті Мішель було 39 років. У серіалі вона зіграла роль молодшої сестри Баффі.

Сім'я дівчини ухвалила рішення не проводити посмертний розтин із релігійних міркувань. Перед цим акторка перенесла трансплантацію печінки, що могло спричинити ускладнення.

Мішель Трахтенберг / Фото Getty Images

У квітні того ж року судмедексперт Нью-Йорка повідомив, що американська акторка померла від ускладнень, спричинених діабетом. Офіційні особи не проводили патологоанатомічного дослідження, але сказали, що токсикологічні тести визначили причину смерті.

Також минулого місяця помер Майкл Берн – актор фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".