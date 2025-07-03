Потрясающее фотосравнение: как изменились актеры сериала "Байдыковка", который родом из детства

"Байдыковка" – приключенческо-комедийный сериал, пробуждающий ностальгию из детства. Многие из зрителей уже забыли, как в детстве с нетерпением ждали новых эпизодов и приключений любимых героев.

В материале Кино 24 мы подготовили фотосравнение, которое точно удивит всех, кто любил эту ленту. Самые яркие герои "Байдыковки" и актеры, которые их воплотили, – в нашей новой подборке.

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Как изменились актеры, сыгравшие роли в "Байдыковке"

Джулианна Роуз Морьелло

Стефани – девочка с ярко-розовыми волосами – вдохновляла детей двигаться, заниматься спортом и заботиться о здоровье. Ее роль в сериале исполнила 12-летняя американка с итальянскими корнями – Джулианна Роуз Маурьелло. Она снималась в двух сезонах шоу с 2004 по 2007 год.

В 2008-м юная актриса получила Дневную премию "Эмми" – телевизионный эквивалент Оскара – в номинации "Выдающийся исполнитель в детских программах". После этого она почти исчезла с телеэкранов. Сейчас актрисе 34 года.



Джулианна Роуз Морьелло в роли Стефани и в реальной жизни / Коллаж Кино 24

Стефан Карл Стефанссон

Исландский актер Стефан Карл Стефанссон сыграл главного злодея в популярном детском шоу "Байдыковка". Он был одним из ключевых актеров проекта в течение десяти лет – до окончательного закрытия сериала в 2014 году. К сожалению, актера уже нет с нами – он умер в возрасте 43 лет после длительной борьбы с раком.



Стефан Карл Стефанссон в сериале "Байдыковка" и в реальной жизни / Коллаж Кино 24

Магнус Шевинг

Магнус Шевинг – исландский писатель, продюсер, предприниматель и спортсмен. Он также является автором сериала и исполнителем роли Спортакуса – одного из главных персонажей "Байдыковки". В это трудно поверить, но сегодня актеру уже 60 лет.



Магнус Шевинг / Коллаж Кино 24

Дэвид Мэттью Фельдман

Дэвид Мэттью Фельдман также исполнял роль в сериале "Байдыковка". Он сыграл мэра Милфорд Минсвелла, который также является дядей Стефани - доброжелательный, иногда немного рассеянный городской голова. Сегодня актеру 52 года.



Дэвид Мэттью Фельдман в сериале "Байдыковка" и в реальной жизни / Коллаж Кино 24

Кстати, ранее мы также показали, как изменилась Анна Полищук, которая сыграла роль Вики Ковалевой в "Сватах".