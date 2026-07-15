Они до сих пор зарабатывают миллионы: какими были зарплаты у актеров сериала "Друзья"

"Друзья" – это культовый ситком, который не надоест никому. История Рэйчел, Моники, Фиби, Росса, Джои и Чендлера навсегда останется в сердцах всех, кто хотя бы раз посмотрел этот сериал.

Интересно, что участие в ситкоме принесло актерам не только славу, но и пожизненное обеспечение. Далее в материале 24 Канал расскажет, кто и сколько заработал за 10 сезонов сериала и какие суммы герои получают до сих пор.

Стоит понимать, что каждый новый сезон отличался по суммам, ведь "Друзья" становились все популярнее, а спрос рос. Каждый из главных героев получал почти одинаковую зарплату за эпизод.

1-й сезон – 22 500 тысяч долларов;

2-й сезон – от 20 до 40 тысяч долларов (на этом фоне возникли споры из-за неравноценности гонораров);

3-й сезон – 75 тысяч долларов;

4-й сезон – 85 тысяч долларов;

5-й сезон – 100 тысяч долларов;

6 сезон – 125 тысяч долларов;

7 сезон – 750 тысяч долларов;

8-й сезон – 750 тысяч долларов;

9-й сезон – 1 миллион долларов;

10-й сезон – 1 миллион долларов.

Отметим, что после выхода пятого сезона актеры договорились о проценте от повторных показов. Каждый из них до сих пор получает примерно по 20 миллионов долларов в год за то, что сериал повторно показывают на ТВ и стриминговых платформах. А вот компания Warner Bros. ежегодно зарабатывает на "Друзьях" около одного миллиарда долларов.

Сериал "Друзья" / Кадр из сериала

Интересный факт! В 2018 году компания Netflix хотела убрать ситком со своего сервиса, однако массовая гневная реакция зрителей заставила руководство пересмотреть свое решение.

В 2021 году вышел фильм "Друзья: Воссоединение". Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Мэт Леблан, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер получили за съемки примерно по 5 миллионов долларов каждый.

Вот такая история, когда роль в одном сериале может стать для тебя финансовой подушкой на всю жизнь. Жаль, что Мэттью Перри, который был любимцем зрителей, теперь наблюдает за своими друзьями и коллегами с небес.

А если вы фанат "Друзей", то у нас есть хорошие новости – существует продолжение сериала под названием "Джои".