Новейший сериал, который влюбил в себя украинцев: как выглядят актеры ленты в реальной жизни
- В Украине состоялась премьера сериала "Любовь и пламя", который покорил зрителей сюжетом и актерской игрой.
- Среди актеров сериала: Екатерина Кузнецова, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Ольга Атанасова, Роман Ясиновский, Максим Рягин.
- Екатерина Кузнецова сыграла роль майора Екатерины Коваль, Тарас Цимбалюк – капитана Тараса Сахно, а Григорий Бакланов – сержанта Святослава Мороза.
Недавно в Украине состоялась премьера нового сериала "Любовь и пламя". Лента сразу покорила зрителей, как сюжетом, так и актерской игрой.
Среди героев сериала можно заметить любимых украинских актеров: Екатерину Кузнецову, Тараса Цимбалюка и других. В материале Кино 24 расскажем, какие роли воплотили звезды и покажем, как они выглядят в реальной жизни.
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Катя Кузнецова – Екатерина Коваль
Актриса сыграла роль майора гражданской защиты Екатерины Васильевны Коваль. По словам самой Кати, ее героиня имеет непростую и интересную историю: она росла без матери, а воспитанием занимался отец-генерал. Их отношения были далеки от нежности – без лишних сантиментов. Поэтому Екатерина повзрослела еще в детстве.
Она амбициозная, иногда даже чересчур категоричная. Ее звание майора – свидетельство того, насколько она предана своему делу, ведь ради него пожертвовала личной жизнью.
Тарас Цимбалюк – Тарас Сахно
Цимбалюк воплотил роль капитана службы гражданской защиты. Как говорит Тарас, его герой – смелый, решительный и немного авантюрный спасатель, который не боится брать ответственность и всегда готов вести других за собой. Это настоящий лидер. По словам актера, продюсеры позволили ему участвовать в формировании образа вместе со сценаристами. Он старался сделать Тараса искренним, слегка брутальным, но максимально живым и убедительным.
Григорий Бакланов – Святослав Мороз
Григорий рассказал, что его персонаж – старший сержант службы гражданской защиты, спасатель ГСЧС. Это положительный, улыбающийся и жизнерадостный герой, который не только выполняет свою главную миссию – спасает людей, но и находит время для активности в соцсетях, легкого флирта с девушками и остроумных шуток.
В ленте также сыграли такие звезды: Ольга Атанасова, Роман Ясиновский, Максим Рягин и многие другие. Если вы до сих пор не смотрели новейшую украинскую ленту "Любовь и пламя", это точно стоит исправлять.