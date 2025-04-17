Новейший сериал, который влюбил в себя украинцев: как выглядят актеры ленты в реальной жизни

Недавно в Украине состоялась премьера нового сериала "Любовь и пламя". Лента сразу покорила зрителей, как сюжетом, так и актерской игрой.

Среди героев сериала можно заметить любимых украинских актеров: Екатерину Кузнецову, Тараса Цимбалюка и других. В материале Кино 24 расскажем, какие роли воплотили звезды и покажем, как они выглядят в реальной жизни.

Смотрите также 3 топовые приключенческие сериалы, которые можно посмотреть на выходных с друзьями

Катя Кузнецова – Екатерина Коваль

Актриса сыграла роль майора гражданской защиты Екатерины Васильевны Коваль. По словам самой Кати, ее героиня имеет непростую и интересную историю: она росла без матери, а воспитанием занимался отец-генерал. Их отношения были далеки от нежности – без лишних сантиментов. Поэтому Екатерина повзрослела еще в детстве.

Она амбициозная, иногда даже чересчур категоричная. Ее звание майора – свидетельство того, насколько она предана своему делу, ведь ради него пожертвовала личной жизнью.

Тарас Цимбалюк – Тарас Сахно

Цимбалюк воплотил роль капитана службы гражданской защиты. Как говорит Тарас, его герой – смелый, решительный и немного авантюрный спасатель, который не боится брать ответственность и всегда готов вести других за собой. Это настоящий лидер. По словам актера, продюсеры позволили ему участвовать в формировании образа вместе со сценаристами. Он старался сделать Тараса искренним, слегка брутальным, но максимально живым и убедительным.

Григорий Бакланов – Святослав Мороз

Григорий рассказал, что его персонаж – старший сержант службы гражданской защиты, спасатель ГСЧС. Это положительный, улыбающийся и жизнерадостный герой, который не только выполняет свою главную миссию – спасает людей, но и находит время для активности в соцсетях, легкого флирта с девушками и остроумных шуток.

В ленте также сыграли такие звезды: Ольга Атанасова, Роман Ясиновский, Максим Рягин и многие другие. Если вы до сих пор не смотрели новейшую украинскую ленту "Любовь и пламя", это точно стоит исправлять.