Среди звезд, которые поддержали Украину – Брайан Кокс, Киран Калкин, Николас Браун и другие, сообщает 24 канал. Поклонники сериала, уже после церемонии, выразили благодарность за поддержку Украины. Своими комментариями они поделились на официальной странице премии в инстаграмме .

Еще Еще один фак Путина: ведущая церемонии BAFTA-2022 показала средний палец кремлевскому диктатору

Герои любимого сериала "Наследники" надели элегантные костюмы, а свой образ дополнили в знак солидарности с Украиной сине-желтыми значками.



Актеры сериала "Наследники" поддержали Украину / Фото с инстаграммы Critics Choice Awards

Как известно, "Наследники" получили награду в номинации "Лучший драматический сериал", а актеров Кирана Калкина и Сару Снук отметили в категории "Лучшая актриса/актер в драматическом сериале".