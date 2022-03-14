Актеры сериала "Наследники" поддержали Украину на торжественной церемонии Critics Choice Awards

Главные актеры американского сериала "Наследники" поддержали Украину. На торжественную церемонию Critics Choice Awards 2022 они вышли с украинской символикой.

Среди звезд, которые поддержали Украину – Брайан Кокс, Киран Калкин, Николас Браун и другие, сообщает 24 канал. Поклонники сериала, уже после церемонии, выразили благодарность за поддержку Украины. Своими комментариями они поделились на официальной странице премии в инстаграмме.

Еще Еще один фак Путина: ведущая церемонии BAFTA-2022 показала средний палец кремлевскому диктатору

Герои любимого сериала "Наследники" надели элегантные костюмы, а свой образ дополнили в знак солидарности с Украиной сине-желтыми значками.



Актеры сериала "Наследники" поддержали Украину / Фото с инстаграммы Critics Choice Awards

Как известно, "Наследники" получили награду в номинации "Лучший драматический сериал", а актеров Кирана Калкина и Сару Снук отметили в категории "Лучшая актриса/актер в драматическом сериале".

Напомним, недавно на торжественной церемонии Премии Гильдии киноактеров шотландский актер Брайан Кокс призвал российских актеров повлиять на власть своей страны остановить войну в Украине. Также актер выразил солидарность с Украиной и ее гражданами.