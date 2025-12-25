В эксклюзивных комментариях для 24 Канала актеры поделились, каким для них является Рождество на самом деле. Кто любит быть с семьей, а для кого важно не превращать праздник в обязанность. Они рассказали о любимых традициях и то, какие подарки любят дарить и получать.

Александр Рудинский

Саша Рудинский признался, что уже спланировал празднование Рождества. Он проведет зимние праздники вместе с семьей, как и обычно.

Это такая традиция – быть вместе каждый год, без исключений,

– поделился актер.



Александр Рудинский / Фото Нового канала

Относительно подарков и сюрпризов в семье Александра – здесь бывает по-разному. Иногда жена заранее говорит пожелания, а иногда Саша делает сюрпризы. В этом году он придумал подарок сам.

Сын Рудинского ежегодно пишет письмо к Святому Николаю накануне 6 декабря.

"И подарки под елкой он ждет не только на Рождество, но и на Николайчика. Вот, например, сейчас, когда пишется этот комментарий, Святой Николай как раз ездил покупать малому рождественские подарки", – рассказал Александр Рудинский.

Анастасия Иванюк

Актриса рассказала, что любит формат вишлистов, ведь ей важно, чтобы подарок был тот, который она хотела. Так же и сама Анастасия любит дарить людям именно то, что они хотят получить.

Но, конечно, когда к подарку с вишлиста добавляют что-то от себя – маленькую деталь, сюрприз, что-то неожиданное, то это всегда невероятно радует. Тогда происходит та самая магия подарков!

– призналась актриса.



Анастасия Иванюк / Фото Нового канала

Настя Иванюк добавила, что из-за работы в этом году не успела спланировать празднование Нового года. Поэтому сейчас она еще в поисках идеального варианта вместе с любимым, Дмитрием Соловьевым.

"Но вполне возможно, что встретим Новый год просто дома. Тихо, спокойно, по-домашнему... Знаете, как пенсионеры (смеется, – 24 Канал)", - шутит звезда сериала.

Евгений Лесничий

Актер рассказал, что у него нет четких рождественских традиций. Скорее есть принцип – не превращать праздник в обязанность.

Хочется, чтобы Рождество было настоящим и живым, а не по списку. Если рядом есть родные и близкие люди – этого уже достаточно,

– с улыбкой говорит Лесничий.



Евгений Лесничий / Фото Нового канала

Женя является сторонником мнения, что подарок должен быть сюрпризом – даже если была определенная договоренность. И неважно размер или цена подарка, главное, чтобы под елкой было что-то неожиданное. Для актера это действенный лайфхак: дарить не вещь, а тепло и внимание.

"Это может быть мелочь, но с мыслью о человеке. Я не очень верю в вишлисты. Да, это удобно, согласен. Но в этом исчезает суть Санты, исчезает какая-то такая детская магия. Когда ты реально думаешь о человеке и хочешь его удивить, праздник ощущается совсем иначе. Если подарок превращается в формат "ты мне, а я тебе", в этом тоже исчезает магия. Всегда стоит организовывать хотя бы немного праздника, иначе исчезает смысл Рождества и Нового года", – поделился актер.