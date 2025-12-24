Эксклюзивно для 24 Канала Екатерина рассказала о блюдах, которые появляются на их столе, семейные традиции и воспоминания из детства. Читайте больше в материале.

О Рождестве и Новом годе в семье Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

Екатерина Тышкевич рассказала, что в этом году проводила предрождественский период в Вене вместе с подругами, где вдохновлялась праздничной атмосферой и рождественскими ярмарками. Она призналась, что эта поездка помогла эмоционально восстановиться, чтобы с новыми силами вернуться в Украину и поддерживать свою страну.

Актриса отмечает, что именно Рождество планирует праздновать в кругу семьи, вероятнее всего – вместе с семьей мужа, ведь ее родители приедут уже на Новый год. Особенно важным для нее является то, что в этом году Новый год они впервые встретят в собственном доме, собрав родных людей.

Новый год для меня всегда был особенным праздником. Не знаю, как перестроить свои нейронные связи, чтобы Рождество стало важнее, а Новый год – скорее дополнением к нему, потому что пока оно именно так. И, конечно, это все о чудесах, подарки и сюрпризы. Я очень благодарна родителям за то, что они подарили мне это ощущение – эту влюбленность в ожидание праздника и веру в чудеса,

– поделилась Екатерина.

Актриса рассказала, что в детстве их семья имела традицию праздновать Новый год в Южном, где жили ее дедушка и бабушка. Именно дедушка был главным организатором праздников – устраивал конкурсы и создавал особую атмосферу, а бабушка дополняла праздник развлечениями. После смерти дедушки эта традиция стала болезненной потерей для всей семьи, однако родители Екатерины сумели ее продолжить по-своему.

Главной фишкой стала огромная живая елка дома. Мы жили на восьмом этаже, и мой отчим долго искал самую большую возможную елку, а потом тащил ее на этот восьмой этаж. Мы с сестрой всегда знали: в этом году снова будет та самая гигантская елка, которую мы будем долго-долго украшать. Еще одной традицией было покупать красивые елочные игрушки. Мама до сих пор ее хранит – каждый год это должны быть новые украшения,

– вспомнила актриса.

Какие традиции ввела актерская семья Екатерины и Валентина?

Екатерина рассказала, что вместе с мужем они только формируют собственные семейные традиции. Уже три года супруги являются вегетарианцами, поэтому мясные и рыбные блюда исчезли с их праздничного стола. В то же время благодаря растительным альтернативам они сохраняют привычные для украинцев вкусы, только в более осознанном формате.

"Мы сейчас формируем новые традиции, и одна из них – отсутствие мяса на нашем праздничном столе. Относительно традиции елки, я не переняла от родителей привычку заносить в дом большую-большую живую елку. Я все же очень подробно изучала этот вопрос с точки зрения экологии: что лучше – живая или искусственная. Ведь и в одном, и в другом случае есть свои минусы. Живая елка – это срубленные деревья, а искусственная – еще больше пластика в мире. Впрочем, мы все же приняли решение в пользу искусственной елки", – рассказала актриса.

Актриса добавила, что со временем хотела бы начать и традицию коллекционирования елочных украшений – особенно когда в семье появятся дети, ведь для нее важно передать ощущение праздника, которое когда-то подарили ей родители.

Катя отметила, что война изменила восприятие жизни и научила ценить каждое мгновение с родными. Она осознает, как много людей встречают праздники без близких, и поэтому чувствует благодарность за возможность быть вместе с Валентином. В то же время актриса подчеркнула важность помощи – войску, стране и наиболее уязвимым людям. Она делает столько, сколько может сейчас, и надеется со временем найти больше ресурсов для поддержки других.

Для меня семейный праздник сегодня – это и о любви, и о памяти, и о глубоком осознании того, насколько много нам доступно из того, что сейчас недоступно для многих семей. И мы должны это ценить, быть благодарными и помнить тех, благодаря кому это вообще возможно,

– отметила Тышкевич.

Также Екатерина рассказала, что в детстве колядовала. Она отметила, что выполнение колядок на Юге и в Киеве гораздо проще, чем на западе Украины, где это – настоящие театрализованные действа. Она выразила надежду, что со временем эти традиции приобретут больший масштаб и на ее родном Юге.

Актриса пожелала украинцам мира, веры в Бога и уверенности в лучшем будущем. Сегодня важно иметь смелость противостоять агрессору вместе с тем сохранять внутренний свет, не поддаваясь ненависти или саморазрушению.

Я желаю нам не пойти в ненависть, не пойти в саморазрушение, ведь такие события очень к этому побуждают. Мы не осуждаем тех, кто в это пошел, потому что на самом деле не пойти в это чрезвычайно сложно. Но я желаю всем все же остаться на другой стороне. И это не о слабости, не о "не видеть врага" – совсем нет. Это о том, чтобы сохранить в себе внутренний свет. Именно этого я желаю каждому украинцу,

– говорит Екатерина Тышкевич.

Актриса выразила надежду, что украинцы пройдут через эти испытания сильнее, креативными и смелее, способными светить даже в трудные времена.