Ексклюзивно для 24 Каналу Катерина розповіла про страви, які з'являються на їхньому столі, родинні традиції та спогади з дитинства. Читайте більше в матеріалі.

Про Різдво та Новий рік у сім'ї Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка

Катерина Тишкевич розповіла, що цього року проводила передріздвяний період у Відні разом із подругами, де надихалася святковою атмосферою та різдвяними ярмарками. Вона зізналася, що ця поїздка допомогла емоційно відновитися, аби з новими силами повернутися до України та підтримувати свою країну.

Акторка зазначає, що саме Різдво планує святкувати в колі родини, найімовірніше – разом із сім'єю чоловіка, адже її батьки приїдуть уже на Новий рік. Особливо важливим для неї є те, що цього року Новий рік вони вперше зустрінуть у власному будинку, зібравши найрідніших людей.

Новий рік для мене завжди був особливим святом. Не знаю, як перебудувати свої нейронні зв'язки, щоб Різдво стало важливішим, а Новий рік – радше доповненням до нього, бо поки що воно саме так. І, звісно, це все про дива, подарунки й сюрпризи. Я дуже вдячна батькам за те, що вони подарували мені це відчуття – цю закоханість в очікування свята та віру в дива,

– поділилась Катерина.

Акторка розповіла, що в дитинстві їхня родина мала традицію святкувати Новий рік у Південному, де жили її дідусь і бабуся. Саме дідусь був головним організатором свят – влаштовував конкурси та створював особливу атмосферу, а бабуся доповнювала свято розвагами. Після смерті дідуся ця традиція стала болючою втратою для всієї сім'ї, однак батьки Катерини зуміли її продовжити по-своєму.

Головною фішкою стала величезна жива ялинка вдома. Ми жили на восьмому поверсі, і мій вітчим довго шукав найбільшу можливу ялинку, а потім тягнув її на цей восьмий поверх. Ми з сестрою завжди знали: цього року знову буде та сама гігантська ялинка, яку ми довго-довго прикрашатимемо. Ще однією традицією було купувати красиві ялинкові іграшки. Мама й досі її зберігає – щороку це мають бути нові прикраси,

– пригадала акторка.

Які традиції запровадила акторська сім'я Катерини та Валентина?

Катерина розповіла, що разом із чоловіком вони лише формують власні сімейні традиції. Уже три роки подружжя є вегетаріанцями, тож м'ясні та рибні страви зникли з їхнього святкового столу. Водночас завдяки рослинним альтернативам вони зберігають звичні для українців смаки, лише в більш усвідомленому форматі.

"Ми зараз формуємо нові традиції, і одна з них – відсутність м'яса на нашому святковому столі. Щодо традиції ялинки, я не перейняла від батьків звичку заносити до дому велику-велику живу ялинку. Я все ж таки дуже детально вивчала це питання з погляду екології: що краще – жива чи штучна. Адже і в одному, і в іншому випадку є свої мінуси. Жива ялинка – це зрубані дерева, а штучна – ще більше пластику у світі. Утім, ми все ж ухвалили рішення на користь штучної ялинки", – розповіла акторка.

Акторка додала, що з часом хотіла б започаткувати й традицію колекціонування ялинкових прикрас – особливо коли в родині з'являться діти, адже для неї важливо передати відчуття свята, яке колись подарували їй батьки.

Катя зазначила, що війна змінила сприйняття життя та навчила цінувати кожну мить із рідними. Вона усвідомлює, як багато людей зустрічають свята без близьких, і тому відчуває вдячність за можливість бути разом з Валентином. Водночас акторка підкреслила важливість допомоги – війську, країні та найбільш вразливим людям. Вона робить стільки, скільки може зараз, і сподівається з часом знайти більше ресурсів для підтримки інших.

Для мене сімейне свято сьогодні – це і про любов, і про пам'ять, і про глибоке усвідомлення того, наскільки багато нам доступно з того, що зараз недоступне для багатьох родин. І ми маємо це цінувати, бути вдячними та пам'ятати тих, завдяки кому це взагалі можливо,

– зазначила Тишкевич.

Також Катерина розповіла, що в дитинстві колядувала. Вона відзначила, що виконання колядок на Півдні та в Києві набагато простіше, ніж на заході України, де це – справжні театралізовані дійства. Вона висловила сподівання, що з часом ці традиції набудуть більшого масштабу і на її рідному Півдні.

Акторка побажала українцям миру, віри в Бога та впевненості в кращому майбутньому. Сьогодні важливо мати сміливість протистояти агресору разом з тим зберігати внутрішнє світло, не піддаючись ненависті чи саморуйнуванню.

Я бажаю нам не піти в ненависть, не піти в саморуйнування, адже такі події дуже до цього спонукають. Ми не засуджуємо тих, хто в це пішов, бо насправді не піти в це надзвичайно складно. Але я бажаю всім усе ж залишитися на іншій стороні. І це не про слабкість, не про "не бачити ворога" – зовсім ні. Це про те, щоб зберегти в собі внутрішнє світло. Саме цього я бажаю кожному українцю,

– каже Катерина Тишкевич.

Акторка висловила сподівання, що українці пройдуть через ці випробування сильнішими, креативнішими та сміливішими, здатними світити навіть у важкі часи.