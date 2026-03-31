31 марта, 15:36
Не только Лиза Василенко: кто из актеров популярного украинского сериала "Школа" уехал из Украины

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Несколько актеров сериала "Школа" выехали из Украины, в частности в Россию и другие страны.
  • Среди тех, кто остался в Украине – Анна Тринчер, Ирина Кудашова, Богдан Осадчук, Богдан Буше, Маша Кондратенко и Олеся Романова.

Наверное, все помнят популярный украинский подростковый сериал "Школа", премьера которого состоялись в 2018 и 2019 годах. В ленте сыграли молодые актеры, на которых внезапно свалилась бешеная популярность – и каждый из них пережил ее по-своему.

Кто-то продолжил развивать актерскую карьеру, как, например, Ирина Кудашова, а кто-то выбрал другой путь – занялся блогингом или выехал за границу, в частности в Россию или другие страны. В материале 24 Канала рассказываем, кто из актеров сериала "Школа" покинул Украину и какую гражданскую позицию они занимают сегодня.

Кто из актеров сериала "Школа" уехал из Украины?

Лиза Василенко

Лиза Василенко – одна из главных актрис сериала "Школа". После того, как на нее свалилась бешеная популярность, она уехала в Россию. Там актриса дала скандальные комментарии на YouTube-канале "Пушка", в частности заявила, что жизнь в Украине якобы хуже, чем в России. Также она говорила, что тема патриотизма ее не интересует, и поэтому игнорировала критику со стороны украинцев.

После начала полномасштабной войны Василенко якобы раскаялась и извинилась за свои слова. Однако впоследствии она выехала из России и продолжила взаимодействовать с российским контентом, в частности публиковала видео в TikTok с российской музыкой.

Поэтому сложно однозначно сказать, были ли ее извинения искренними. Сейчас Лиза Василенко, судя по публикациям в соцсетях, находится в Лондоне.

Даниил Черкас

Даниил Черкас – еще один актер сериала "Школа", который оказался в центре скандала. Сначала он публично поддерживал Украину, однако впоследствии изменил свою позицию. Актер снялся в российском проекте, премьера которого запланирована на 2026 год, где исполнил одну из главных ролей.

Несмотря на проукраинские заявления в начале полномасштабного вторжения, со временем Черкасс удалил соответствующие публикации и фактически стал на сторону страны-агрессора. Это вызвало волну возмущения среди украинских зрителей.

Константин Чернокрылюк

Константин Чернокрылюк – еще один актер сериала "Школа". Также он сыграл одного из близнецов в популярном сериале "Сваты". Сейчас проживает и учится за границей. Актер нечасто делится подробностями своей личной жизни в соцсетях, однако иногда публикует новые фото.

Заметно, что со времени премьеры сериала "Школа" он значительно изменился. Судя по его соцсетям, сейчас Константин находится в Торонто.

Александр Петренко

Александр Петренко был одним из самых популярных актеров сериала "Школа", где сыграл роль Паши Самойлова. Хотя на тот момент актер уже давно не был школьником, ему удалось убедительно воплотить этот образ. В 2021 году Александр женился на модели Ангелине Пирцхалави, и вместе пара проживала в Лос-Анджелесе. Именно туда актер переехал еще до начала полномасштабной войны.

В начале вторжения Александр пытался достучаться к россиянам, однако впоследствии понял, что это бесполезно. Сейчас он преимущественно ведет свои соцсети на английском языке, работает за рубежом, распространяет благотворительные сборы, а также активно снимается в рекламе, фотосессиях и других проектах.

Кто из актеров сериала "Школа" сейчас живет в Украине?

Несмотря на то, что многие актеры "Школы" выехали за границу. Однако есть и те, которые сейчас живут и будут свою карьеру в Украине. Среди них:

  • Анна Тринчер
  • Ирина Кудашова
  • Богдан Осадчук
  • Богдан Буше
  • Маша Кондратенко
  • Олеся Романова и другие.