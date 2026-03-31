Не только Лиза Василенко: кто из актеров популярного украинского сериала "Школа" уехал из Украины

Лиза Василенко

Лиза Василенко – одна из главных актрис сериала "Школа". После того, как на нее свалилась бешеная популярность, она уехала в Россию. Там актриса дала скандальные комментарии на YouTube-канале "Пушка", в частности заявила, что жизнь в Украине якобы хуже, чем в России. Также она говорила, что тема патриотизма ее не интересует, и поэтому игнорировала критику со стороны украинцев.

После начала полномасштабной войны Василенко якобы раскаялась и извинилась за свои слова. Однако впоследствии она выехала из России и продолжила взаимодействовать с российским контентом, в частности публиковала видео в TikTok с российской музыкой.

Поэтому сложно однозначно сказать, были ли ее извинения искренними. Сейчас Лиза Василенко, судя по публикациям в соцсетях, находится в Лондоне.

Даниил Черкас

Даниил Черкас – еще один актер сериала "Школа", который оказался в центре скандала. Сначала он публично поддерживал Украину, однако впоследствии изменил свою позицию. Актер снялся в российском проекте, премьера которого запланирована на 2026 год, где исполнил одну из главных ролей.

Несмотря на проукраинские заявления в начале полномасштабного вторжения, со временем Черкасс удалил соответствующие публикации и фактически стал на сторону страны-агрессора. Это вызвало волну возмущения среди украинских зрителей.

Константин Чернокрылюк

Константин Чернокрылюк – еще один актер сериала "Школа". Также он сыграл одного из близнецов в популярном сериале "Сваты". Сейчас проживает и учится за границей. Актер нечасто делится подробностями своей личной жизни в соцсетях, однако иногда публикует новые фото.

Заметно, что со времени премьеры сериала "Школа" он значительно изменился. Судя по его соцсетям, сейчас Константин находится в Торонто.

Александр Петренко