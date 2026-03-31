Ліза Василенко

Ліза Василенко – одна з головних акторок серіалу "Школа". Після того, як на неї звалилася шалена популярність, вона виїхала до Росії. Там акторка дала скандальні коментарі на YouTube-каналі "Пушка", зокрема заявила, що життя в Україні нібито гірше, ніж у Росії. Також вона говорила, що тема патріотизму її не цікавить, і тому ігнорувала критику з боку українців.

Після початку повномасштабної війни Василенко нібито розкаялася та перепросила за свої слова. Однак згодом вона виїхала з Росії й продовжила взаємодіяти з російським контентом, зокрема публікувала відео в TikTok із російською музикою.

Тож складно однозначно сказати, чи були її вибачення щирими. Наразі Ліза Василенко, судячи з публікацій у соцмережах, перебуває в Лондоні.

Данило Черкас

Данило Черкас – ще один актор серіалу "Школа", який опинився в центрі скандалу. Спочатку він публічно підтримував Україну, однак згодом змінив свою позицію. Актор знявся в російському проєкті, прем'єра якого запланована на 2026 рік, де виконав одну з головних ролей.

Попри проукраїнські заяви на початку повномасштабного вторгнення, з часом Черкас видалив відповідні публікації та фактично став на бік країни-агресора. Це викликало хвилю обурення серед українських глядачів.

Костянтин Чорнокрилюк

Костянтин Чорнокрилюк – ще один актор серіалу "Школа". Також він зіграв одного з близнюків у популярному серіалі "Свати". Наразі проживає та навчається за кордоном. Актор нечасто ділиться подробицями свого особистого життя в соцмережах, однак іноді публікує нові фото.

Помітно, що з часу прем'єри серіалу "Школа" він значно змінився. Судячи з його соцмереж, зараз Костянтин перебуває в Торонто.

