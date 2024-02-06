Читайте в материале 24 Канала, кто из актеров побил рекорды по перевоплощениям в одном фильме и сколько ролей удалось сыграть знаменитостям.

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Кейт Бланшетт

Рекорды устанавливает Кейт Бланшетт в фильме "Манифесто" (2015), где она воплощает в жизнь 13 различных персонажей. Лента с философским подтекстом прославляет искусство актерского мастерства, а в каждой роли Бланшетт очаровывает зрителя еще больше. Среди ее персонажей – учительница, бездомный, хозяйка, рок-звезда, хореограф, телеведущая.

"Манифесто": смотрите онлайн трейлер фильма

Майк Майерс

Актерам необходимо изрядно поработать, когда они воплощают образ противника своего собственного персонажа. Майк Майерс поразил зрителей этим искусством в экранизации, играя роли Остина Пауэрса, доктора Зло, Голдмембера и Жирного урода.

"Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба": смотрите онлайн трейлер фильма

Джеймс МакЭвой

Все его 23 образа существуют в одном лице – Кевина Крамба. Периодически эти личности возникают последовательно в главном герое, среди них – нервный психопат, ребенок и даже женщина.

"Сплит": смотрите онлайн трейлер фильма

Рэйф Файнс

Члены одной семьи часто имеют сходство между собой из-за генетических факторов. Поэтому неудивительно, что один человек, Рэйф Файнс, воплотил на экране деда, отца и сына в фильме "Вкус солнечного света" 1999 года.

"Вкус солнечного света": смотрите онлайн трейлер фильма

Вупи Голдберг

В фильме "Компаньон" (1996) Вупи Голдберг, которая является любимицей многих, исполняет две роли: бизнесвумен, стремящаяся достичь успеха, и ее вымышленный бизнес-партнер Роберт С. Катти. Для этой талантливой актрисы перевоплотиться в белого мужчину – это мелочи. Фильм получился чрезвычайно удачным!

"Компаньон": смотрите онлайн трейлер фильма