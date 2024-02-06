Читайте в матеріалі 24 Каналу, хто з акторів побив рекорди по перевтіленнях в одному фільмі та скільки ролей вдалося зіграти знаменитостям.

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Кейт Бланшетт

Рекорди встановлює Кейт Бланшетт у фільмі "Маніфесто" (2015), де вона втілює в життя 13 різних персонажів. Стрічка із філософським підтекстом прославляє мистецтво акторської майстерності, а в кожній ролі Бланшетт зачаровує глядача ще більше. Серед її персонажів – вчителька, бездомний, господиня, рок-зірка, хореограф, телеведуча.

"Маніфесто": дивіться онлайн трейлер фільму

Майк Маєрс

Акторам необхідно неабияк попрацювати, коли вони втілюють образ противника свого власного персонажа. Майк Майерс вразив глядачів цим мистецтвом в екранізації, граючи ролі Остіна Пауерса, доктора Зло, Голдмембера і Жирного виродка.

"Остін Пауерс: Людина-загадка міжнародного масштабу": дивіться онлайн трейлер фільму

Джеймс Макевой

Усі його 23 образи існують в одній особі – Кевіна Крамба. Періодично ці особистості виникають послідовно в головному герої, серед них – нервовий психопат, дитина і навіть жінка.

"Спліт": дивіться онлайн трейлер фільму

Рейф Файнс

Члени однієї родини часто мають схожість між собою через генетичні фактори. Тому не дивно, що одна особа, Рейф Файнс, втілила на екрані діда, батька і сина у фільмі "Смак сонячного світла" 1999 року.

"Смак сонячного світла": дивіться онлайн трейлер фільму

Вупі Голдберг

У фільмі "Компаньйон" (1996) Вупі Голдберг, яка є улюбленицею багатьох, виконує дві ролі: бізнесвумен, що прагне досягти успіху, і її вигаданий бізнес-партнер Роберт С. Катті. Для цієї талановитої акторки перевтілитися у білого чоловіка – це дрібниці. Фільм вийшов надзвичайно вдалим!

"Компаньйон": дивіться онлайн трейлер фільму