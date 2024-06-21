Сегодня редакция Кино 24 расскажет о четырех актерах и актрисах, которые в одном фильме воплотили нескольких персонажей. Некоторые цифры просто поражают, поскольку сложно поверить, что человек способен на такие кардинальные изменения.

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Бен Стиллер

В фильме "Ночь в музее: Секрет гробницы" Бен Стиллер исполнил роль Ларри Дейла, который работал охранником в музее, и неандертальца, по имени Лааа. Кстати, актер в 2022 году приезжал в Украину. Дело в том, что он – посол доброй воли Организации Объединенных Наций. Стиллер, в частности, посетил города и села на Киевщине, которые в начале полномасштабного вторжения разрушили россияне.

"Ночь в музее: Секрет гробницы": смотрите онлайн трейлер фильма

Кейт Бланшетт

Оскароносная австралийская актриса Кейт Бланшет поразила зрителей в фильме "Манифесто", ведь перевоплотилась аж в 13 героинь. Женщина сыграла роль хореографа, ведущей, домохозяйки, генерального директора и многие другие. Кейт в своих образах провозглашает невероятные манифесты, которые захватывают.

"Манифесто": смотрите онлайн трейлер фильма

Уорвик Дэвис

Больше всего Уорвика Дэвиса люди запомнили из фильма "Гарри Поттер". В первых двух частях актера можно увидеть в роли профессора Флитвика, в третьей – в роли дирижера, а в четвертой – в роли молодого Флитвика. Однако это еще не все. В одном из последних фильмов о мальчике, который выжил, "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть первая", Уорвик перевоплотился в гоблина.

"Гарри Поттер и философский камень": смотрите онлайн трейлер фильма

Нуми Рапас

Шведская актриса Нуми Репас в фильме "Семь сестер", собственно, и сыграла семерых сестер-близняшек. У всех – очень разный характер, который знаменитость непревзойденно передала на экране. Актрисе удалось влиться в каждую роль.

"Семь сестер": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы еще не смотрели фильмы из нашего материала, то обязательно сделайте это. Невероятная игра актеров и актрис заслуживает признания и внимания.